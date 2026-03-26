你是遲來的歡喜劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+簡介

《你是遲來的歡喜》陸劇改編自同名小説，有張亞、明書澄作為編劇，劉棟為執導，由魏哲鳴、鄭合惠子領銜主演的一套以現代愛情為題材的電視劇。魏哲鳴演繹過幾部甜寵劇的浪漫角色，皆獲得好評，搭檔鄭合惠子CP感滿滿！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧你是迟来的欢喜@Weibo

《你是遲來的歡喜》電視劇情大綱

28歲的阮喻（鄭合惠子 飾）為了追逐夢想，決定放棄穩定的工作，並以自己暗戀的經歷為藍本寫成小說在網上發佈，然而竟被網友質疑抄襲。阮喻要與律師合作捍衛權益，沒想到遇上了高中時暗戀的對象，也正是小說中男主角的原型——菁英律師許淮頌（魏哲鳴飾）。兩人在高中時因誤會擦肩而過，當年的許淮頌是讓阮喻覺得遙不可及的學霸，她只能默默把愛慕深埋心底，隨著後來許淮頌不告而別，這段暗戀原本以為已經無疾而終⋯⋯

十年後，兩人因這件案子意外重逢，相處間二人漸漸互相喜歡，埋藏多年的愛意再次萌芽，隨著相處日深，才發現當年在高中原來是相向赴奔的暗戀。他們相互扶持、並肩作戰去面對現實的難題，一起迎接事業上的新挑戰，事業和愛情雙雙迎來「遲來的歡喜」。

《你是遲來的歡喜》播出時間｜最新追劇日曆

《你是遲來的歡喜》電視劇幾時播? 《你是遲來的歡喜》一共有30集，由湖南衛視、芒果TV播放，SVIP 每日搶先看一集。

《你是遲來的歡喜》播出時間｜最新追劇日曆

《你是遲來的歡喜》演員人物關係圖

《你是遲來的歡喜》演員人物關係圖

《你是遲來的歡喜》演員

魏哲鳴 飾 許淮頌

由高中學霸變成菁英律師，性格外冷內熱，10年後重遇阮喻做她的維權律師

电视剧你是迟来的欢喜@Weibo

鄭合惠子 飾 阮喻

以自己的暗戀經歷寫小說，但陷入抄襲風波，重遇小說中所描繪的男主角許淮頌做辯護律師

电视剧你是迟来的欢喜@Weibo

李俊賢 飾 劉茂

电视剧你是迟来的欢喜@Weibo

李歌洋 飾 李識燦