他們的澳洲駕期｜丁子朗捉親蝦蟹都是殘骸　馬上驚呼：要搵玲玲姐

TVB綜藝節目《他們的澳洲駕期》昨晚（25日）繼續播出丁子朗、吳若希及戴祖儀的部分，三人在新南威爾士州展開自駕行程，他們體驗回收蟹籠與餵海鷗，再踏上泥灘捉螯蝦，但是在回收蟹籠及捉螯蝦時，丁子朗竟然驚呼回香港要找「玲玲姐」（麥玲玲），到底發生什麼事？

在回收蟹籠及捉螯蝦時，丁子朗竟然驚呼回香港要找「玲玲姐」（麥玲玲）。(《他們的澳洲駕期》截圖)

丁子朗蟹籠中的蟹四肢都斷掉

原來在回收蟹籠時，海中有9個蟹籠，丁子朗、吳若希及戴祖儀分別每人選3 個，比賽籠中回收的蟹最多，勝出者可以吃最大的蟹。經過一番比賽後，由戴祖儀以5隻勝出，吳若希則包尾只有1隻，但是丁子朗所選的蟹籠中的蟹，竟然都是「甩皮甩骨」，四肢都斷掉。丁子朗第二次回收蟹籠時，籠內的蟹亦是斷肢的，戴祖儀馬上跟他說：「你今年真係要小心啲手腳。」丁子朗聽完馬上傻眼說：「你可唔可以唔好詛咒完Jinny之後詛咒我啊？」戴祖儀則表示海中的蟹籠是他自己選的，都可以一次又一次都是斷肢，所以才叫他小心手腳，她覺得是有喻意的。丁子朗聽完戴祖儀的解釋後又覺得好像有點道理，反問她：「咁點算好啊大師？」

回收蟹籠時，海中有9個蟹籠，丁子朗、吳若希及戴祖儀分別每人選3 個，比賽籠中回收的蟹最多。(《他們的澳洲駕期》截圖)

丁子朗所選的蟹籠中的蟹，竟然都是「甩皮甩骨」，四肢都斷掉。(《他們的澳洲駕期》截圖)

丁子朗第二次回收蟹籠時，籠內的蟹亦是斷肢的。(《他們的澳洲駕期》截圖)

丁子朗泥灘捉螯蝦又是殘骸

之後三人去泥灘捉螯蝦，事件又重覆發生，當大家都捉到螯蝦時，丁子朗表示只捉到螯蝦的腳：「呢個係螯蝦嘅殘骸嚟！即係佢係死咗！」聽到這樣，戴祖儀馬上表示「死啦」，因為丁子朗抓蟹只抓到斷手斷腳的，抓螯蝦又是抓到死的，所以她都為丁子朗擔心起來。丁子朗聽完都表示一臉擔憂：「死啦，真係要搵玲玲姐先得啦。」看得出他十分擔憂這樣是否有意思。

丁子朗泥灘捉螯蝦又是殘骸。(《他們的澳洲駕期》截圖)

戴祖儀馬上表示「死啦」，因為丁子朗抓蟹只抓到斷手斷腳的，抓螯蝦又是抓到死的，所以她都為丁子朗擔心起來。(《他們的澳洲駕期》截圖)