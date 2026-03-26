戴祖儀即痾即食親證「Joey食屎論」　傻傻分不清菊梓喬及谷婭溦

TVB綜藝節目《他們的澳洲駕期》昨晚（25日）繼續播出丁子朗、吳若希及戴祖儀的部分，三人乘船出海往摩頓島，繼續上天下海的旅程。晚上三人聚在一起吃飯時，戴祖儀突然回應日前的「Joey食屎論」。丁子朗、吳若希及戴祖儀談及身材管理方面的話題，兩位女士直指丁子朗身材管理最好及最嚴謹，但丁子朗不同意，覺得自己沒有刻意去減肥，只是排走宿便成功令身材好一點。

晚上三人聚在一起吃飯時，戴祖儀突然回應日前的「Joey食屎論」。(《他們的澳洲駕期》截圖)

丁子朗、吳若希及戴祖儀談及身材管理方面的話題。(《他們的澳洲駕期》截圖)

戴祖儀笑指自己「直腸直肚」

戴祖儀笑指自己很幸運是「直腸直肚」，因為每天都排便：「我呢啲即痾即…唔係喎，即痾即食？」丁子朗及吳若希在旁笑到不能自已，並表示：「都話Joey食屎係真㗎！」連戴祖儀自己都笑到「腹肌痛」。

戴祖儀笑指自己「直腸直肚」。(《他們的澳洲駕期》截圖)

戴祖儀親證「Joey食屎論」。(《他們的澳洲駕期》截圖)

戴祖儀負責餵牛扮路人偶遇丁子朗及吳若希

之後三人去到新南威爾士州的一個酒莊，因為戴祖儀不喝酒，於是便自尋樂趣去餵牛，由丁子朗及吳若希負責品嚐當地的特色氈酒。戴祖儀餵完牛後不甘寂寞，扮起路人偶遇阻礙拍攝，但就擺出個烏龍，連菊梓喬及谷婭溦都傻傻分不清。

戴祖儀負責餵牛扮路人偶遇丁子朗及吳若希。(《他們的澳洲駕期》截圖)

但戴祖儀就擺出個烏龍，連菊梓喬及谷婭溦都傻傻分不清。(《他們的澳洲駕期》截圖)

戴祖儀傻傻分不清菊梓喬及谷婭溦

戴祖儀走過去提高音量問丁子朗及吳若希：「你係咪吳小姐，你係咪丁生啊？我成日睇你哋做戲㗎，我喺後面望咗好耐，睇吓你哋係咪拍嘢。」說到這裡丁子朗及吳若希已經笑個不停，之後戴祖儀再說了一句，讓吳若希直接捧腹大笑：「我好鍾意你嗰首咩《安守本份》，菊梓喬嘛！」吳若希趕走戴祖儀並糾正她：「你去玩牛啦！同埋《安守本份》係谷婭溦㗎。」說到這裡丁子朗及吳若希已經停不了他們的笑聲，讓整個酒莊都充滿歡笑聲。

戴祖儀傻傻分不清菊梓喬及谷婭溦。(《他們的澳洲駕期》截圖)

丁子朗及吳若希已經停不了他們的笑聲。(《他們的澳洲駕期》截圖)

菊梓喬與吳若希曾爭奪「星夢一姐」地位

其實菊梓喬與吳若希曾同為星夢娛樂旗下的歌手，因多次競爭「最受歡迎女歌星」及爭奪「星夢一姐」地位，被外界視為多年宿敵。吳若希曾因結婚產女暫退，菊梓喬乘勢崛起並蟬聯多屆「最受歡迎女歌星」，二人因此頻傳不和。在 2019年的頒獎禮上，吳若希在菊梓喬獲獎時誇張大笑13秒，被網民指責表現小器。吳若希曾公開表示與菊梓喬「不熟」，二人關係長期處於水火不容的狀態。後來於2021年，二人在《勁歌金曲》首度同台合唱經典劇集歌《使徒行者》系列作品，被形容為「世紀破冰」。

2018年度勁歌金曲頒獎典禮上，吳若希（Jinny）與菊梓喬（Hana）一起角逐「最受歡迎女歌星」，結果由Hana奪得獎項。當時坐在Hana身旁的Jinny即浮誇地大笑拍手祝賀，表現得極度誇張。有網民就指Jinny的反應不真誠，令兩人屢傳不和的傳聞更加甚囂塵上。(電視截圖)