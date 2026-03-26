蔡卓妍自嘲運動欠天份　男友太勁避一齊做Training：唔好耽誤佢

蔡卓妍（阿Sa）今晨（26日）一身運動打扮，到灣仔海濱出席馬拉松活動。阿Sa接受訪問時，坦言早起對她而言是一大挑戰，「真係唔習慣，好早啊！今朝5點鐘（起床），噚晚直情輾轉反側，因為實在早起太有壓力喇，但又ok精神喎。她笑言，雖然心理壓力巨大，但真正動起來後精神還算不錯。

蔡卓妍身穿短身運動上衣，大騷腹肌。（陳釗 攝）

自嘲無運動天份不及關智斌

曾自認「超憎做運動」的阿Sa，雖然近期頻頻出入健身房，體能比起以前也確實進步了不少，但被問到是否開始愛上運動時，她僅勉強笑說：「OK喇。」談到早前訂下今年目標，就是打好網球，從社交平台看她目前進度似乎相當不錯。但阿Sa聞言卻一聲長嘆：「唉，我真係無乜運動方面嘅（天份）…你睇下關智斌，佢真係好有天份！」

阿Sa稱兩人早前打了一場網球，那次還是關智斌第一次打而已，但已經打得很好，「我打咗咁多年都仲係…雖然我最後都係贏佢，但都只係險勝！不過我又唔係要做運動員，覺得玩下啫，好玩最緊要。」

蔡卓妍笑言與男友在運動上不同層次。（陳釗 攝）

與男友運動層次懸殊

問到沒有受健身教練男友感染到嗎？阿Sa笑言：「佢太勁啦，佢係另一個層次嚟㗎，唔得啊！」更直言兩人平時一起跑步時，因為她速度太慢，根本追不上對方的節奏，「同埋佢每個禮拜都要做自己嘅Training和鍛鍊，所以我都唔好耽誤佢啲時間，佢有佢跑，我有我跑，見到就見到囉，都總會見返嘅。」

Twins英皇家族騷有驚喜

除了運動，阿Sa現時為即將舉行的英皇25+家族騷準備，她透露現階段已進入「如火如荼」的階段，大部分需要商討和構思已經完成，接下來便是綵排。對於歌迷最期待的「Crossover」環節，阿Sa大賣關子：「有啊！但唔講得，會有驚喜！」她半開玩笑地給出線索：「嗰個人有眼耳口鼻，會呼吸嘅！但做嘅嘢係我同阿嬌（鍾欣潼）以前未試過的，我記憶中，就算試過都唔係好多次。」

談到部分歌迷對演唱會門票採取「抽盲盒」形式表示不滿，阿Sa自稱只是「Small Potato（小薯仔）」，無法代表公司回應，但她承諾：「我只能夠講，我啲Fans一定會開心。總之我啲Fans唔會唔開心囉，其他唔係我管轄範圍。」

蔡卓妍預告Twins在英皇25+家族騷上會有特別演出。（陳釗 攝）

呼籲支持電影《再見UFO》

此外，談到阿Sa有份主演的電影《再見UFO》票房告急。她坦言正盡力呼籲身邊人支持，由於阿Sa本身在南區長大，家人至今仍居住在華富邨一帶，她正計劃叫屋企人聯繫社區組織進行包場活動。至於男友會看多少次？阿Sa甜笑指對方還未觀看，正等待參加「家庭包場」：「我覺得佢會鍾意睇囉。」

護嬌心切解釋混亂真相

日前Twins出席快餐店派奶茶活動時，疑現場粉絲太熱情導致場面一度混亂，阿Sa更出手保護阿嬌。對此，阿Sa解釋其實並非真的很混亂，而且裡面全部都是真粉絲，不會傷害她們，「其實係想張大合照好睇啲，才叫大家唔好擠擁了。」至於Twins今年可有開side track演唱會的計劃，阿Sa直言這個想了很多年，目前正在努力保養聲帶，希望以100%康復的狀態呈現給大家。