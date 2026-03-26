陳奕迅女兒陳康堤穿搭衣着品味出眾獲讚賞　曾嫌棄媽媽超前衛造型

歌神陳奕迅（Eason）和徐濠縈的寶貝女兒，現年21歲的陳康堤（Constance）去年6月入行當歌手，已先後推出三首歌，出道大半年，坐擁娛樂圈強大資源的她星途順風順水，今年初奪得叱咤生力軍金獎，獲封「怪物新人」。康堤曾到商台接受鄭裕玲《口水多過浪花》訪問時表示父母十分支持她的選擇，笑說：「佢哋成日鼓勵我唔好讀書。」集萬千寵愛在一身。

陳奕迅女兒陳康堤不時陪媽媽徐濠縈出席聚會。（微博圖片）

陳康堤推出首支廣東歌單曲《一律建議分手》，曲風充滿個性。（影片截圖）

陳康堤2025年5月已正式出道。（影片截圖）

穿搭衣着品味出眾獲讚賞

2026年巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong）將於3月27日至29日在香港會議展覽中心舉行，並於25、26日舉行預展，昨日就有多位名人藝人應邀出席預展，陳康堤亦是其中一位。有網民於社交網分享了在該藝術展偶遇陳康堤的合照，寫道：「香港巴塞爾藝術展🇭🇰 偶遇康堤美女」。相中可見，康堤以一身個性又時尚的打扮現身，十分之搶鏡，加上高䠷纖瘦的身材，份外好看。不少網民都留言大讚康堤不只靚女還很懂得穿搭：「陳康堤衣品和媽咪一樣高。」徐濠縈一向疼錫女兒，連女兒MV造型都是由她一手操刀，擔任私人形象設計，入行後康堤的造型全由媽媽一手包辦。不過康堤曾表示自小已經十分抗拒媽媽的前衛造型，大爆媽媽接放學一度拒絕相認。

陳康堤現身art basel hk。(卉見@小紅書)

康堤的造型由她媽媽一手包辦。