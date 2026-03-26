正義女神｜網民批疑抄襲韓劇　鍾澍佳攢千字文否認兼解釋創作核心

由佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、蔣祖曼等主演的TVB全新律政劇《正義女神》即將於下周一（30日）晚首播，不過劇集率先在16日率先在內地優酷平台播出後，劇中的少年犯罪個案都引起網民熱議。不過劇集被指抄襲韓劇《少年法庭》，對此總監製鍾澍佳日前罕有撰長文回應，詳細解釋創作理念，並否認抄襲指控。

佘詩曼今次飾演高等法院暫委法官「言惠知」，在演繹方式做足功課。（劇照）

阿佘法官氣場全開。（劇照）

鍾澍佳透露劇集緣起自《新聞女王》

總監製鍾澍佳日前在微博及小紅書撰千字文指關於《正義女神》，有一些話想要跟大家聊一聊，並表示劇集的緣起要由《新聞女王》說起：「當時我們在四處搜集《新聞女王2》素材資料的時候，看到全球不同角落發生的、許多讓人觸目驚心的校園少年惡性犯罪案件，有些事甚至讓我們很難理解，為什麼還沒真正長大的孩子，會做出這樣極端的事。也是因為這些真實發生的憾事，我和編劇團隊都覺得，少年犯罪這個議題，不該只是新聞劇裡的一個單元選題，它值得被拿出來，單獨做成一部完整的作品，去深入地拆解、認真地探討。也是從那個時候起，我們開始著手準備這部聚焦少年司法、守護少年成長的《正義女神》。」

鍾澍佳與演員們關係融洽。（微博）

鍾澍佳指有留意評論區

鍾澍佳指自從《正義女神》在內地率先開播以來，都有留意彈幕和評論區，亦看到很多觀眾朋友發的觀後感和留言，感謝大家願意靜下心來、投入時間看這部劇：「謝謝你們喜歡這部作品，願意為戲里的案件揪心，為角色的堅守動容，更願意跟著故事的推進，去思考案件背後那些更值得被看見、探討的東西——對創作者而言，沒有什麼是比觀眾的真誠投入是更珍貴的禮物了。從籌備這個項目的第一天開始，我們就篤定，要把鏡頭牢牢對準『少年人』，因為這是一個以『守護少年』為核心的故事，所以我們創作的初衷，不是用極端案件獵奇來博眼球，也不去刻意製造強衝突。」

鍾澍佳攢千字文透露劇集緣起自《新聞女王》。（微博）

鍾澍佳稱少年犯罪真實存在於社會

他續指少年犯罪從來都不是懸浮的劇情，而是一直真實存在於我們身邊的社會議題。從校園霸凌引發的故意傷害、網絡暴力釀成的侮辱誹謗，到一時頭腦發熱犯下的惡性案件，太多還沒讀懂世界的孩子，在懵懂中一步踏錯，付出了遠超他們承受能力的沉重代價：「我想借著這個故事，讓更多家長、學校，乃至整個社會，能把目光多分些給站在人生十字路口的孩子們，看見他們犯錯背後，那些被忽略的困境與無助。相信很多朋友也都注意到了，我們沒有用單一主角、單線敘事的模式，而是選擇了多線索並行，串聯起不同的案件、不同的司法從業者。之所以做這樣的設計，是因為我想展現的，從來不是一套唯一的、非黑即白的正義標準。大家會看到劇中不同的法官、檢控官、律師，面對犯錯的少年時，有著截然不同的態度，和完全不同的處理方式。這些差異與碰撞，恰恰映射了少年司法體系里最真實的多元視角——面對迷途的未成年人，到底甚麼才是真正的『正義』？是一板一眼的罰當其罪，還是拉一把、送一程的溫柔守護？我們的女主角言惠知，最初就是抱著非黑即白的信念進入司法體系的，直到來到少年法庭，她才真正開始重新理解「正義』的含義。她的轉變與成長，也是我們整個創作過程中始終在探討的核心：少年司法的終點，從來不是宣判的那一刻，而是這些孩子之後的人生。」

鍾澍佳攢千字文解釋創作核心。（微博）

鍾澍佳稱少年犯罪真實存在於社會。（微博）

並希望大家能透過劇情作出反思。（微博）

鍾澍佳想透過劇集思考少年變成罪犯的原因

對於觀眾評價出現兩極反應，鍾澍佳表示從來不是為了給惡行洗白，更不是為了美化過錯，而是想讓大家看見，惡從來都不是憑空產生的。比起簡單地給他們貼上「壞孩子」的標籤，而是想大家停下來想一想，是甚麼讓他們變成了現在這個樣子：「我們也從沒想過塑造完美無缺的『司法英雄』。劇中的每一個角色，脫下法官袍、檢控官制服，他們也是父母、是子女，會在親子關係裡手足無措，會在生活裡遇到一地雞毛，更會在法理與情感相撞時，陷入兩難的抉擇。沒有絕對完美的人，也沒有絕對唯一的正確答案，正是這些掙扎與不完美，才讓『正義』這兩個字，有了更厚重、也更溫暖的重量。」

《正義女王》主要講述少年罪犯。（微博）

鍾澍佳解釋創作核心

最後鍾澍佳透露有很多人問他，《正義女王》這部劇到底是拍給誰看，他解釋不單是拍給正在成長的青少年們，而是拍給每一位家長或每位與青少年成長相關的人看：「面對未成年人，教育從來都不是犯錯後的追責與懲戒，而是藏在日常的每一次耐心溝通裡，每一次陪伴裡，每一次站在他們角度的傾聽與理解裡。這些細碎的溫暖，恰恰是守護他們不走偏的，最堅固的屏障。現在故事才剛拉開序幕，關於少年成長，關於正義的邊界，關於守護的意義，還有太多內容想和大家一起分享。也非常歡迎大家在接下來的日子裡，不管是對案件的看法、對角色的理解，還是對少年教育的思考，都能和我們一起討論、探討，你們的每一條評論我都有看。再一次謝謝每一位觀眾的包容、支持與真誠的反饋。我們故事裡見。」