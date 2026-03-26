《中年好聲音4》彭梓嘉爆內幕！　長文轟Calvin Sir還原82分真相

無綫歌唱選秀節目《中年好聲音4》進入分組淘汰賽階段。以往幾季，每逢到了這個階段就總會出現不少對賽制或安排不公的聲音，可能出自觀眾、網民，也可能是參賽者。彭梓嘉在早前（8日）播出的「導師分組賽」第二集，和黎若雪唱《灰色軌跡》，獲得82分，最後綠隊仁以一分之差險勝紫隊。不過，她在其後集數亦字能成功晉級進入30強。



1分鐘娛樂懶人包：彭梓嘉《中年4》淘汰爭議

焦點人物：彭梓嘉

參賽背景：無綫電視選秀節目《中年好聲音4》參賽者。

賽事近況：於「導師分組賽」第二集與黎若雪合唱Beyond名曲《灰色軌跡》僅獲 82 分，最終未能成功晉級30強。

事件精華：3大控訴重點

被逼選唱錯歌：點名批評帶隊導師Calvin Sir，指自己起初已明確拒絕演唱不合適的《灰色軌跡》，最終卻「局住上」被迫妥協。

質疑修音或篡改：強烈不滿節目最終播出的聲音版本，直指當中出現「幽靈般的歪斜」與「古怪顫動」，堅稱這些聲音瑕疵絕對不是出自她本人的真實聲線。

大嘆星途不公：感嘆別人的晉級之路有如神明庇佑般輕鬆，自己的參賽過程卻要踩著碎石、滿身傷痕，甚至要繞路才能達到別人的起點。

彭梓嘉和黎若雪合唱《灰色軌跡》，獲得82分，得分着實偏低。（《中年好聲音4》截圖）

點名批Calvin Sir

其後於3月11日，彭梓嘉在Facebook發文，疑似砲轟帶隊導師Calvin Sir，指其逼她們唱《灰色軌跡》：「到現在我仍然不明白，為什麼非要我唱這首歌不可，明明知道唱完之後，我可能會死在那個台上，於是只得82分」暗指替她揀錯歌。

彭梓嘉開名批評Calvin Sir。（《中年好聲音4》截圖）

彭梓嘉和黎若雪合唱《灰色軌跡》，獲得82分，得分着實偏低。（《中年好聲音4》截圖）

拒唱《灰色軌跡》最後「局住上」

彭梓嘉直言，一開始就拒絕唱《灰色軌跡》，並非不懂唱，而是深知自己不合適。「明明有些路早已畫了界線，明明知道行過去可能會散，但最後還是要我以硬著地的方式降落。那種掙扎，像一個人被推上舞台，燈光亮起時才發現手裡拿著的是別人的劇本。」之後，她又坦言，認為Beyond的歌太「入骨入血」，所以才在編曲加入迷幻的感覺，但後來播出時，她更言對版本感到不滿：「後來聽到播出的版本，卻像聽見另一個人在唱般，那些係幽靈般出現的歪斜，還有那些古怪的顫動，就像在畫作上被不小心潑了墨，這怎可能，我反覆聽，想找出這些錯誤從哪裡來，但怎麼也找不到，它們從來不在我的聲音𥚃。」

Calvin Sir為今季新加入導師。（《中年好聲音4》截圖）

彭梓嘉無緣晉級30強。（《中年好聲音4》截圖）

句句有骨

最後，她更是「句句有骨」說出心所所想：「這條路有人輕輕鬆鬆能走進來，幸運得像有神在庇佑一樣，而我卻要走很久，像踩在碎石上，留好多汗受好多傷，有時還要在岔路上繞一圈，才能到達別人一開始就在的地方。每個人都有自己的軌跡，我的卻彷似被魔咒幻術變成了灰色的。」中年好聲音4｜通菜街最紅天后彭梓嘉追夢21年 獲5燈被讚似安雅希

彭梓嘉開名批評Calvin Sir，但最後也無緣晉級。（Facebook截圖）

彭梓嘉已出道21年，早就在2004年唱廣告和電影音樂出道。（公關圖片）

彭梓嘉轉戰街頭，在旺角菜街做街頭歌手。（公關圖片）

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網民稱號：「菜街最紅女歌手」、「菜街歌后」、「街頭女皇」

現時職業：專業歌唱導師、街頭表演藝人、幕後音樂人

演藝資歷：追夢21年。早在 2006 年便憑藉演唱廣告歌獲賞識，以唱作組合「J.O.Y.」主音身份踏足主流樂壇。

幕後配樂成就：多年來在演藝圈默默耕耘，曾為超過30部本地及內地電影擔任幕後女聲或演唱主題曲。

《中年好聲音4》戰績回顧：

高光時刻（100強）：於初選階段憑藉超強唱功演繹張學友的《我等到花兒也謝了》，獲周國豐、張佳添等評審極高評價，奪得「5燈」爆發力直接晉級，更被讚賞為比賽「開了個好頭」。

淘汰爭議（分組賽）：因演唱《灰色軌跡》僅獲82分，無緣30強，隨後引發本次點名 Calvin Sir 的千字文風波。