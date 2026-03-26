「台灣名媛」孫芸芸懶理女兒未婚生子風波　現身香港見鍾鎮濤夫婦

被譽為「台灣第一名媛」的孫芸芸，近日驚爆已正式升呢做外婆！據悉，其26歲大女兒廖思惟（Trinity）秘密在澳洲產子。消息指，廖思惟於澳洲留學期間與一名富二代交往並意外懷孕，惟男方事後拒絕負責並提出分手。面對感情變故，廖思惟堅持生下小孩，而作為母親的孫芸芸亦全面支持女兒決定，更一度放下台灣工作，遠赴澳洲全程陪產。

孫芸芸升呢做外婆！（IG/@aimeeyunyunsun）

孫芸芸升呢做外婆！（IG/@aimeeyunyunsun）

未婚生子風波：富二代男友被指「唔認數」

廖思惟身為微風集團千金，一直以氣質清脫俗著稱，在社交平台擁有極高人氣。據悉，她與該名富二代交往一段時間，原以為感情穩定，未料懷孕後雙方關係破裂。消息人士透露，男方在得知懷孕後並未打算負起父親責任，最終選擇分手。

孫芸芸女兒廖思惟秘密赴澳生b，從她之前社媒發佈的相片看，絲毫看不出懷孕的痕跡。（Instagram@trinityliao）

孫芸芸女兒廖思惟秘密赴澳生b，從她之前社媒發佈的相片看，絲毫看不出懷孕的痕跡。（Instagram@trinityliao）

孫芸芸女兒廖思惟秘密赴澳生b，從她之前社媒發佈的相片看，絲毫看不出懷孕的痕跡。（Instagram@trinityliao）

孫芸芸女兒廖思惟秘密赴澳生b，從她之前社媒發佈的相片看，絲毫看不出懷孕的痕跡。（Instagram@trinityliao）

面對難堪處境，廖思惟表現堅強。而孫芸芸為了守護女兒，過去一段時間在公眾視野中相對低調，據悉正是為了飛往澳洲陪伴女兒待產。在女兒最脆弱的時期，孫芸芸由產檢到生產幾乎全程在側，悉心照顧女兒與剛出生的外孫。

母女感情好好！（IG/@aimeeyunyunsun）

孫芸芸現身香港 心情大靚與鍾鎮濤夫婦相聚

雖然家事引起外界熱議，但剛升呢做「最美婆婆」的孫芸芸似乎已調整好心情。近日，她現身香港會議展覽中心與鍾鎮濤（阿B）及范姜素貞夫婦碰面，三人有講有笑。照片中，孫芸芸神情輕鬆，完全沒有受女兒未婚生子的傳聞影響，似乎已全盤接受並安頓好家庭新成員。