文頌嫻被女兒突擊拍攝日常醜態放上抖音　不滿連私隱都被偷拍

現年49歲的文頌嫻，一直被讚是凍齡女神，在TVB時期，拍過不少膾炙人口的劇集，包括《錦繡良緣》、《烈火雄心2》、《談判專家》等，至今依然令人印象難忘。文頌嫻自從2012年與商人李梓慎結婚，其後誕下女兒Jamie，便開始淡出幕前，主力照顧家庭，相夫教女。近年隨著女兒長大，文頌嫻即多了不少私人時間，雖然未有即時復出，但她仍不時拍片分享生活點滴。最近文頌嫻終於復出，相隔19年重返TVB熒幕，接拍法庭劇《正義女神Themis》，與視后好姊妹佘詩曼合作，劇集早前已於優酷平台搶先開播。

文頌嫻的碧瑤仙子造型清純可愛，後來她轉世為楊玉環，與李隆基再續前緣，其貴妃造型盡顯氣質。（官方劇照）

文頌嫻獲鍾澍佳親自出馬邀請拍攝《正義女神》，劇中挑戰演母親。（梁碧玲攝）

文頌嫻分享與阿佘合照。（小紅書）

文頌嫻為了吸納更多內地粉絲，她日前就正式進駐抖音，並拍了一條片同大家宣布她登陸該平台了。她在這條視頻的文案中寫道：「好久不見，還記得我嗎？抖音新人，請多關照」，跟內地網民打招呼。她的視頻一開始寫着：「今天我女兒很暖心，主動請纓當我的攝影師幫我拍抖音第一條片，叫她拍我的日常，結果......」此時鏡頭一轉，就影住文頌嫻在扶手電梯上擰轉面一臉茫然，之後就影住她在茶餐廳大啖食飯的樣子，還有她在睡床上睡覺的偷拍，她女兒拍醒了她把她嚇了一跳，最後就是她從洗手間出來，穿着浴袍敷住面膜被女兒突擊。文頌嫻大驚之下忍不住對她女兒說：「喂，你呢啲叫偷拍私隱喎，我自己拍返喇。」不滿女兒偷拍她的醜態，之後她就靚靚自拍自我介紹並向大家比心。

文頌嫻女兒請纓幫她拍片。(文頌嫻抖音截圖)

文頌嫻女兒拍她的醜態。(文頌嫻抖音截圖)

文頌嫻女兒拍她吃飯。(文頌嫻抖音截圖)

文頌嫻女兒偷拍她睡覺。(文頌嫻抖音截圖)

文頌嫻女兒偷拍她睡覺。(文頌嫻抖音截圖)

文頌嫻被女兒偷拍嚇一跳。(文頌嫻抖音截圖)

文頌嫻被女兒突擊。(文頌嫻抖音截圖)

文頌嫻大感不滿。(文頌嫻抖音截圖)

文頌嫻大感不滿。(文頌嫻抖音截圖)

文頌嫻靚靚自拍。(文頌嫻抖音截圖)