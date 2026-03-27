張柏芝機場接大仔Lucas母子倆互動溫馨有愛　仔仔盡顯孝心好紳士

現年45歲的影后張柏芝與謝霆鋒於2006年結婚，育有兩子謝振軒 (Lucas) 及謝振南(Quintus)，婚姻維持5年結束。其後張柏芝再於2018年秘密誕下孻仔張禮承 (Marcus) ，生父身份至今成謎。張柏芝近年主力在內地發展，極具人氣，工作接不停。張柏芝工作雖然十分忙碌，但是她從來沒有忽略過她的三個小朋友，一有時間都會陪伴他們。離婚後的張柏芝生活以兒子為重，把仔仔照顧周到，是圈中出名的好媽媽，她與三名兒子的感情極好，把媽媽這個身份做得相當稱職。

張柏芝育有三兒子。（張柏芝）

張柏芝與細仔Marcus在海邊玩。(卡卡@小紅書)

母子倆機場互動溫馨有愛

今年2月初，張柏芝18歲大兒子謝振軒赴澳洲悉尼讀大學，張柏芝就拎近十件行李緊隨飛去，全天候照顧兒子的生活，更到當地掃貨為兒子佈置新居，又去掃貨回家煮飯，暫時放下工作廿四小時貼身照顧大仔，絕對是個全能媽媽。今日有網民就於社交網分享了在機場偶遇張柏芝接他大仔機的視頻，以「張柏芝｜機場被拍接機大兒子謝振軒Lucas」為標題，發文寫道：「看得出母子倆關系真好呀，媽媽開開心心的來接兒子，見面擁抱，Lucas還主動拎包」。從視頻中可見，張柏芝在機場等大仔，兩母子見面後便到一旁整理行裝，之後由Lucas負責推行李以及孭包包，相當孝順且盡顯紳士風度。他們母子倆一起離開，期間張柏芝伸手攪住Lucas，畫面十分溫馨有愛。

張柏芝在等大仔Lucas。(cecilindapan@小紅書)

張柏芝與大仔Lucas一起整理行裝。(cecilindapan@小紅書)

張柏芝與大仔Lucas一起整理行裝。(cecilindapan@小紅書)

張柏芝與大仔Lucas一起離開。(cecilindapan@小紅書)

張柏芝攬住仔仔。(cecilindapan@小紅書)

Lucas負責推行李和拎包。(cecilindapan@小紅書)