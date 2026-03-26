Coldplay捉姦事件女主角上Oprah節目　為公司名譽辭職強調冇偷情

英國搖滾樂隊Coldplay去年7月在美國波士頓舉行演唱會時，因現場「Kiss Cam」無意中踢爆美國科技公司Astronomer的已婚行政總裁Andy Byron與已婚公司人力資源主管Kristin Cabot偷情，演變成最大捉姦現場，事件成為全球熱話，事後Kristin申請與丈夫Andrew Cabot離婚。

「Kiss Cam」無意中意外踢爆美國科技公司Astronomer的已婚行政總裁Andy Byron與已婚公司人力資源主管Kristin Cabot偷情。（影片截圖）

當二人發現被拍下時，不單立即放手並尷尬掩面。（影片截圖）

前HR總監Kristin Cabot強調冇偷情

事件發生8個月，人力資源主管Kristin Cabot近日上著名主持Oprah Winfrey的節目進行一小時的專訪。她在節目中強調與已婚行政總裁Andy Byron沒有偷情，表示演唱會前雙方已各自的伴侶分居，而Kristin已處理離婚手續，並還打算向董事會正式報備這段感情，更透露Kristin的丈夫當時亦跟別人在同一場演唱會，而Kristin的朋友都知道他們的關係。

Kristin Cabot近日上著名主持Oprah Winfrey的節目進行一小時的專訪。（YouTube畫面）

控訴男方令她獨自承受輿論壓力而斷絕來往

事件曝光後，所屬公司Astronomer調查顯示兩人無違規，董事亦願意支持她，但為了公司名譽，Kristin仍選擇辭職。對於被貼上「拜金」的負面標籤，但Andy Byron竟然沒有受到同等程度攻擊，可惜攻擊留言的有9成都是來自女性令Kristin非常震驚。事件持續發酵後，她控訴男方讓她獨自承受輿論壓力而感到失望，因而決定斬情絲斷絕來往。另外，她透露受訪原因是為了讓外界有不同的觀點，更希望大眾正視網路霸凌所造成的傷害。

Kristin透露經過調查後顯示兩人無違規，但最後為公司名譽而選擇辭職。（YouTube畫面）