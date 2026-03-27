林正峰內地爆紅劇接劇做男主角 靠流量上位日賺五位數
撰文：董欣琪
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現年31歲的TVB小生林正峰入行8年以來參演過不少劇集，當中他憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男「王偉」一角而人氣急升，更成功開拓內地市場。雖然林正峰曾自爆入行後要打5份工幫補家計，平時生活亦十分節儉，但近期他就密密接劇，不但進軍電影界擔正做男主角，更參演了多部內地短劇。早前林正峰分享了一系列開工照，並寫道：「第一次遇到這麼難的普通話劇本，說不完的詞+異世界+民國戲+穿越，但景真的很美！～～開機大吉🍊🍊」
林正峰內地爆紅劇接劇
近期林正峰在內地劇接劇，機會多多，早前他返港出席慈善活動接受《香港01》訪問時就親揭成功原因：「其實就係自己好好營運Social Media，畀觀眾見到最真實嘅自己，拍多啲唔同題材嘅嘢，跟住有咗流量之後，有咗一班粉絲之後就開始多咗唔同機會搵上嚟，一個搭一個就有咗咁樣嘅機會。（製作人主動搵？）可能因為呢個機會識咗唔同嘅製作人或出品人，跟住有其他機會嘅時候佢哋就會問我想唔想試吓。」
林正峰靠流量上位日賺五位數
林正峰更直認收入增多：「其實一定唔會話賺得多，但係都叫做有個機會，點都會有錢嘅，咁實係會比起平時好啲啦！（拍一套劇可以收幾多錢？）呢個係秘密。」他還透露拍短劇是計日薪的：「超時一個鐘就有10%，變相每日計點都會ok，有啲係四位數有啲可能五位數一日咁。」更大爆一些出名的短劇演員一日可賺到3-5萬人民幣！