林正峰內地爆紅劇接劇做男主角　靠流量上位日賺五位數

現年31歲的TVB小生林正峰入行8年以來參演過不少劇集，當中他憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男「王偉」一角而人氣急升，更成功開拓內地市場。雖然林正峰曾自爆入行後要打5份工幫補家計，平時生活亦十分節儉，但近期他就密密接劇，不但進軍電影界擔正做男主角，更參演了多部內地短劇。早前林正峰分享了一系列開工照，並寫道：「第一次遇到這麼難的普通話劇本，說不完的詞+異世界+民國戲+穿越，但景真的很美！～～開機大吉🍊🍊」

憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男「王偉」一角而人氣急升。（IG@niklas_lamcf）

林正峰近年備受力捧。

打5份工幫補家計。（影片截圖）

曾拍片分享慳錢生活。（影片截圖）

曾獲邀到內地橫店拍攝古裝劇《宛妃傳》。（IG@niklas_lamcf）

左擁右抱！（IG@niklas_lamcf）

去年正式進軍電影界。（IG@niklas_lamcf）

首次拍電影。（IG@niklas_lamcf）

煞科！（IG@niklas_lamcf）

林正峰參演內地短劇巨頭「紅果」的新劇。（IG@niklas_lamcf）

擔正做男主角。（IG@niklas_lamcf）

林正峰內地爆紅劇接劇

近期林正峰在內地劇接劇，機會多多，早前他返港出席慈善活動接受《香港01》訪問時就親揭成功原因：「其實就係自己好好營運Social Media，畀觀眾見到最真實嘅自己，拍多啲唔同題材嘅嘢，跟住有咗流量之後，有咗一班粉絲之後就開始多咗唔同機會搵上嚟，一個搭一個就有咗咁樣嘅機會。（製作人主動搵？）可能因為呢個機會識咗唔同嘅製作人或出品人，跟住有其他機會嘅時候佢哋就會問我想唔想試吓。」

近期林正峰在內地劇接劇！（IG@niklas_lamcf）

拍到凌晨3點幾。（IG@niklas_lamcf）

機會多多！（IG@niklas_lamcf）

劇接劇！（IG@niklas_lamcf）

造型照。（IG@niklas_lamcf）

造型照。（IG@niklas_lamcf）

發展不俗。（IG@niklas_lamcf）

開工。（IG@niklas_lamcf）

開工花絮。（IG@niklas_lamcf）

令人期待！（IG@niklas_lamcf）

即將上架。（IG截圖）

林正峰靠流量上位日賺五位數

林正峰更直認收入增多：「其實一定唔會話賺得多，但係都叫做有個機會，點都會有錢嘅，咁實係會比起平時好啲啦！（拍一套劇可以收幾多錢？）呢個係秘密。」他還透露拍短劇是計日薪的：「超時一個鐘就有10%，變相每日計點都會ok，有啲係四位數有啲可能五位數一日咁。」更大爆一些出名的短劇演員一日可賺到3-5萬人民幣！

林正峰直認收入增多。（葉志明 攝）

林正峰大爆出名的短劇演員可日賺3至5萬人民幣。（葉志明 攝）

林正峰同北京電影學院校花李坤怡分別飾演男女主角。（IG@niklas_lamcf）

日瞓3個鐘。（影片截圖）

5日拍65集。（影片截圖）