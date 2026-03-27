李嘉欣街坊運動Look回豪宅被捕獲 路遇保安一舉動獲網民激讚
撰文：黃欣華
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現年55歲的李嘉欣是1988年港姐冠軍兼華姐冠軍，也是公認的大美人，曾迷倒不少圈中男神及城中富豪。她多年來保養得宜，即使如今已青春不再，但依然穩佔「最美港姐」席位。李嘉欣與富商許晉亨結婚後升呢成為百億闊太，與老公育有囝囝許建彤 (Jayden)，成為人妻人母的她便專心相夫教子，享受人生。近日，有網民在小紅書分享一段於香港街頭偶遇李嘉欣的影片，其私下最真實的狀態隨即曝光，更因對保安的一個細小舉動引起熱議。
路遇保安主動點頭 親民舉動被讚爆
從流出的影片可見，李嘉欣當時正步行回位於東半山司徒拔道的豪宅「曉廬」。當日她打扮相當隨性，與平日在社交平台分享的華麗形象大相徑庭。她頭戴白色棒球帽，身穿一件淺灰色連帽衛衣運動外套，下身則配搭黑色瑜伽褲（Leggings）及粉紅色邊運動鞋。雖然打扮如普通街坊，但高挑的身型依然搶眼。李嘉欣準備進入大廈門口時，遇見正在當值的保安員。雖然身為身家百億的豪門闊太，但她絲毫沒有架子。當保安員為她引路或打招呼時，李嘉欣即時輕微點頭示意，表現得非常有禮貌且親切，隨後便緩步走進大堂。