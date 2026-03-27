李嘉欣街坊運動Look回豪宅被捕獲　路遇保安一舉動獲網民激讚

現年55歲的李嘉欣是1988年港姐冠軍兼華姐冠軍，也是公認的大美人，曾迷倒不少圈中男神及城中富豪。她多年來保養得宜，即使如今已青春不再，但依然穩佔「最美港姐」席位。李嘉欣與富商許晉亨結婚後升呢成為百億闊太，與老公育有囝囝許建彤 (Jayden)，成為人妻人母的她便專心相夫教子，享受人生。近日，有網民在小紅書分享一段於香港街頭偶遇李嘉欣的影片，其私下最真實的狀態隨即曝光，更因對保安的一個細小舉動引起熱議。

有傳許晉亨一個月能領取200萬港元生活費。（李嘉欣微博圖片）

李嘉欣與許晉亨於2008年結婚，兩人一直恩愛如初。（IG圖片）

路遇保安主動點頭 親民舉動被讚爆

從流出的影片可見，李嘉欣當時正步行回位於東半山司徒拔道的豪宅「曉廬」。當日她打扮相當隨性，與平日在社交平台分享的華麗形象大相徑庭。她頭戴白色棒球帽，身穿一件淺灰色連帽衛衣運動外套，下身則配搭黑色瑜伽褲（Leggings）及粉紅色邊運動鞋。雖然打扮如普通街坊，但高挑的身型依然搶眼。李嘉欣準備進入大廈門口時，遇見正在當值的保安員。雖然身為身家百億的豪門闊太，但她絲毫沒有架子。當保安員為她引路或打招呼時，李嘉欣即時輕微點頭示意，表現得非常有禮貌且親切，隨後便緩步走進大堂。

李嘉欣毫無豪門闊太架子！（小紅書照片）

李嘉欣毫無豪門闊太架子！（小紅書照片）

李嘉欣毫無豪門闊太架子！（小紅書照片）

李嘉欣在2008年嫁給已故船王許愛周的孫兒許晉亨，老公是房地產開發及投資的「中建企業」董事，與李嘉欣居於家族持有的超級豪宅「曉廬」。（李嘉欣IG）

超級豪宅東半山曉廬。（廖雁雄攝）

Michele與許晉亨於2008年結婚。(李嘉欣ig)

李嘉欣與老公許晉亨十分恩愛。(ig圖片)