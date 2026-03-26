林志玲零濾鏡狀態曝光　分享湊仔同時不忘保養：邊做家務邊敷面膜

台灣女神林志玲今日（26日）到灣仔海濱出席馬拉松活動，一身運動裝束的她大騷逆天長腿，早前她被網民野生捕獲驚現「膠樣」，今日所見狀態大勇，美貌依舊。林志玲受訪時表示看著香港的美景跑步，心情特別好，尤其經過會展中心，因為她早期擔任新人模特兒時，經常在那裡出席Fashion Week，所以勾起當年不少美好回憶。

林志玲一身運動裝束非常吸睛。（陳釗 攝）

分享「媽媽的日常」 揭凍齡秘訣

自成為母親後，林志玲坦言現在的日常生活就是「媽媽的日常」，更向大家分享一些「小秘訣」，稱每天除了帶小孩去玩、做便當，也特別提醒各位女性：「媽媽要記得照顧自己、要保養，所以很多時候我會在做家務的時候敷上面膜。」林志玲坦言，身分的轉變令她更體會到當年母親對自己無私的愛，這份感悟是她人生最大的成長與改變。

至於問到如何長年保持美好狀態？林志玲說她很喜歡游泳，跑步和跳彈床來鍛煉肺活量，同時也會透過瑜伽來靜心，她還鼓勵女生們要讓身體動起來，流汗就是最好的排毒。

林志玲說今次來港勾起不少當年美好回憶。（陳釗 攝）

寄語年輕女性相信自己

林志玲又談到女性的力量不容小覷，寄語年輕女仔相信自己，鼓勵她們要追求「思想獨立」與「經濟獨立」，同時也要兼顧家庭觀與世界觀，「當女孩們內核穩定且自信時，妳就可以變成既能穿上慢跑鞋，也能駕馭高跟鞋，人生會過得更快樂。」

林志玲直言不開心的時候，最好就是運動。（陳釗 攝）

感恩參演《赤壁》

另外，林志玲在北京國際電影節上，表示自己很幸運趕上華語電影的黃金年代。她特別感謝吳宇森導演的《赤壁》讓大眾認識她，也讓她有機會與最頂級團隊合作，從中學會謙卑與不斷進步，不要辜負大家對她的信任。