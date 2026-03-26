黃宗澤投資大馬電影避熟人　網民敲碗開個唱：唔好對唔住大家消費

視帝黃宗澤（Bosco）今日（26日）到灣仔出席馬拉松活動，挑戰5公里路程。他為了應付是次馬拉松，提前找健身教練拉筋備戰。提到他在社交平台上載多張拉筋時面容扭曲的痛苦相，事後再被教練和網民P圖惡搞。黃宗澤非常欣賞大家的創意，笑言這並非普通的拉筋：「可以話係好似俾一架坦克車輾過，拉筋都係自己拉鬆，我教練係一嚟就一腳踩落嚟，將啲肌肉、筋膜整鬆，我當時都冇諗過會咁痛，粗口就冇講，但好似玩MMA投降係咁拍墊。」

黃宗澤出席馬拉松活動。（陳釗 攝）

欲拉樂易玲一齊跑步

黃宗澤笑言今次算是他第一次參加此類跑步活動，最大的阻力是「早起」。習慣凌晨兩、三點才睡覺的他，為了活動特意早睡。提到未來會否再跑，他表示不抗拒，但如果跟吳卓羲和林峯跑已經無新意，搞笑提議下次要找樂小姐（樂易玲）一起跑：「佢成日坐Office，又成日開會，應該拉佢出嚟跑下，聽聞佢之前都好似有跟過發哥跑！」

黃宗澤的拉筋相，被教練創意改圖。（IG圖片）

黃宗澤提議下次拉埋樂小姐出來跑步。（陳釗 攝）

投資大馬電影避開「熟人」

除了幕前演出，黃宗澤最近還升呢做電影投資人，目前正參與第二部馬來西亞電影的製作，只是沒怎麼出聲而已。他坦言之所以選擇投資大馬電影，是機緣巧合被劇本吸引住，於是嘗試一下，而且想避開香港的「熟面孔」。一個老友都沒份參演？黃宗澤直言：「我就係專登避開晒所有人，開頭拍戲唔想拍人膊頭叫人嚟幫手、客串。第一套係馬拉演員，第二套就有韓國演員，有去到韓國拍的，試下囉，當係學下嘢。（你親自選角？）冇。選角方面我有俾意見，但冇決定權。但我比較多經驗，劇本、剪片上可以俾啲意見。」

問他是否向古天樂學習，鋪路做電影大亨？黃宗澤即說：「唔係啦，我投資好少，真係九牛一毛咋。因為依家成日都講演藝圈比較冷清，若然將來有幸真係需要到小弟，都希望能出一分力。（今次投資使唔使9位數？）睇下咩幣囉，港幣就7位，我哋幾個人夾份投資總數就8位。」

黃宗澤不敢與古天樂相提並論。（陳釗 攝）

拒絕回歸樂壇

另外，近年不少視帝、視后接著到內地開演唱會，不少網民期待什麼時候到黃宗澤？他斬釘截鐵表示：「黐線！我退出咗樂壇好耐了喎！我睇下下世仲有冇機會啦。」雖然一直有人接洽，但他從來都不會去，笑言：「唔好搞人啦，但又唔好講到100%咁絕，如果有一個好特別、得意嘅做法咪ok，如果好似歌手咁去做，我覺得唔好對唔住大家嘅消費。」

黃宗澤暫時沒有任何唱歌計劃。（陳釗 攝）

揭顯蒼老原因

對於有網民看到他在餐廳與食客的合照，指他近排狀態顯得蒼老，黃宗澤直言忙於周圍飛，有點疲憊外，也是「燈光」惹的禍。他笑言：「因為我通常做完Gym順便返餐廳，可能做完Gym攰，個樣衰，跟住我又冇理啲燈光，人哋叫影就影了。我都覺得唔得，自己年紀開始大，燈光又衰，真係要買支影相神燈。」他更講笑要教訓一下員工，為何將餐廳燈光調校得如此差，拍到他「唔知咩樣」。