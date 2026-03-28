李美慧獲百億老公豪宅慶祝39歲生日　戴Chanel耳環盡顯闊太氣質

有TVB「御用宮女」之稱的前港姐李美慧（Vivi），2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚，婚後誕下一女一子，她亦自此淡出娛樂圈，專心照顧家庭，一家四口幸福美滿。日前李美慧迎來39歲生日，她在社交平台曬出慶生照，並寫道：「人生最後一年『3字頭』，這十年的『3字頭』過得太快了，如火箭🚀般飛逝，感觸很大，發生了一些事，也令自己學會了很多。現在的我只希望身體健康！出入平安！開開心心！享受每一天和家人的相聚。感謝我的媽咪👩帶我來到這個世界，有你真好❤️在這祝福大家❤️開心，幸福，平安🙏」

李美慧一家四口幸福美滿。（IG@vivi326）

李美慧自嫁入豪門後與奶奶及繼女都相處融洽。（IG截圖）

不時出席家族聚會。（IG截圖）

李美慧同一對仔女為老公曾文豪慶祝生日。（IG@vivi326）

幸福美滿。（IG@vivi326）

去旅行。（IG@vivi326）

李美慧豪宅慶祝39歲生日

相中所見，李美慧在自家豪宅慶生，現場以氣球及「HAPPY BIRTHDAY」字樣的橫額簡單佈置，曾文豪攬住老婆甜蜜合照，簡單而溫馨的慶祝方式羡煞旁人！李美慧手捧一大紥鮮花，笑容燦爛，雖然她以一身休閒打扮上陣，但細節處仍見心思，最搶鏡的莫過於她佩戴的Chanel經典Logo耳環，瞬間增添了貴氣及時尚感，盡顯優雅氣質！

曾文豪攬住老婆李美慧甜蜜合照，羡煞旁人！（IG截圖）

一對子女好乖巧！（IG@vivi326）

生日快樂！（IG@vivi326）

豪宅曝光！（IG@vivi326）

為囝囝慶祝2歲生日。（IG@vivi326）

為囝囝慶祝2歲生日。（IG@vivi326）

生日快樂！（IG截圖）

溫馨。（IG@vivi326）

李美慧2006年參選港姐入行

單親家庭長大的李美慧，熱愛藝術，3歲學琴、學音樂劇，中學至大學一個人到北京，入讀著名學府中央民族學校及北京舞蹈學院，2003年於北京舞蹈學院民族舞本科畢業，曾以「韋薇」之名參加鳳凰衛視《中華小姐環球大賽》，獲得「最佳才藝小姐」獎。李美慧在2006年參選港姐，落選後入讀TVB第21期藝員訓練班，因經常飾演宮女而有「御用宮女」的稱號，曾隻身到內地發展，由小角色捱到擔正女主角，曾在一年內拍了10部電影、1部電視劇，又參加節目，年賺過百萬！

幸福。（IG@vivi326）

幸福。（IG@vivi326）

和服look。（IG@vivi326）

一家四口入主題樂園玩。（IG截圖）

李美慧同囝囝。（IG@vivi326）

盡心盡力照顧一對仔女。（IG@vivi326）

老當益壯！（IG@vivi326）

老當益壯！（IG@vivi326）

親力親為照顧一對仔女。（IG@vivi326）

茶餐廳撐枱腳！（IG截圖）

親手整麵包。（IG@vivi326）

李美慧親自落場經營攤位賣雞蛋仔。（IG@vivi326）

李美慧嫁百億富商曾文豪榮升闊太

直至29歲那年，媽媽提醒她年紀不小，於是李美慧回港為終身大事打算，結果在一次朋友飯局中認識曾文豪，拍拖半年後在2018年6月舉行婚禮，同年7月再於法國莊園安排浪漫婚禮。雖然李美慧當年未婚先孕，加上與曾文豪年齡差距大而不被外界睇好，但她就先後誕下一女一子，湊成一個「好」字，為曾家開枝散葉，組成幸福四口之家！

李美慧為媽媽慶生，三代同堂好溫馨！（IG@vivi326）

2018年6月在香港結婚。（IG@vivi326）

同年7月再於法國莊園安排浪漫婚禮。（IG@vivi326）

莊園婚禮。（IG@vivi326）

設有自家泳池。（IG@vivi326）

樸素。（IG@vivi326）