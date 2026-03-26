魔音女團｜穎喬被指搶風頭剖白內心創傷　中學曾遭女生霸凌

全城關注的年度選秀盛事《魔音女團》選拔賽，在經過連續多輪、競爭極其激烈的海選後，無綫日前終於正式揭曉首批入圍練習生名單！其中一直備受網友熱議、人氣居高不下的大熱參賽者穎喬，憑藉獨特唱功與舞台魅力，成功在數千人中突圍而出，正式獲選為該節目的練習生，踏出成團夢的第一步，並開始接受一連串特訓。

穎喬成功入圍成練習生。（吳子生攝）

欠缺自信心跳舞怕錯step

穎喬今日（26/3）現身將軍澳電視城開始接受特訓，她接受《香港01》訪問時表示：「其實跳舞係我最冇信心嘅一樣嘢，因為我好怕錯step，就好似日前有個跳舞挑戰，就被導師話咗我幾句，而嗰樣嘢一直都係我想進步嘅嘢，但係我一直都有機會去進步。」

對於早年參加過ViuTV選秀節目《全民造星IV》。有指她愛搶風頭又不知衰，所以與組員之間發生衝突，而且在團體表演時不顧及團隊，因而被網民批自私，惹來極大反感。最後在網民投票中，被選為「我最不喜愛女團」的第三位；而她最終20強止步。

穎喬今晚開始接受一連串特訓。（吳子生攝）

曾築起心牆拒人於千里外 如今學懂打開自己

穎喬表示：「其實我係一個唔識點樣同人表達自己嘅感受嘅人嚟，因為我好怕傷害到人，同埋我好怕人哋傷害到我，變咗我會好無意中咁樣就會起咗一幅牆出嚟。其實我都知自己有呢個問題，同埋當時有90幾個女仔，對我嚟講係困難嘅，因為我讀中學嘅時候，我係俾女仔霸凌過。所以我就自己會好驚，咩都唔夠膽做，咩都唔夠膽講，有時可能又講錯嘢自己唔知。」

穎喬曾築起心牆拒人於千里外。（吳子生攝）

由內斂到主動 學懂與人連結

穎喬又指多得這個經歷令自己急速成長：「我完全180度轉變咗，我反而而家係會成日撩人講嘢，即係我唔識你，但係我同你講咗嘢先，同你打咗招呼先。」