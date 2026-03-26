任達華難忘與尚格雲頓對手戲　時隔十數年碰頭：佢一字馬好叻㗎！

「影帝」任達華今晚（26/3）出席公開活動。今個月剛過71歲的生日的他，今日與太太琦琦盛裝出席活動。據知，同場還有荷里活動作巨星尚格雲頓，華哥和琦琦接受《香港01》訪問，分享了有關生日當天和與尚格雲頓一起在南非拍攝的點滴。



任達華與太太琦琦出席公開活動。（林迅景 攝）

任達華進軍畫壇

最近任達華有畫作做展覽，他說：「畫面同時裝係配合，自己又鍾意時裝。呢10幅畫都畫咗兩年。呢幾年都會繼續創作啲新嘅。」華哥的大作展出後，據知相當受歡迎且已吸引到不少收藏家。他也說：「多謝晒啲收藏家鍾意。」琦琦則表示，自己正在「排隊」等華哥的畫作。

太太琦琦都要「排隊」

琦琦：「我問可唔可以優先，佢話OKOK，但係到而家都未收到。因為太多人鍾意佢嘅畫。」華哥會幾時畫？他回答：「在心中。」琦琦：「佢畫咗好多幅，所以我想有一幅擺喺屋企。」琦琦也對華哥的畫作讚口不絕，色彩艷麗。問到，如果以一種顏色形容太太琦琦，華哥就回答：「forever green。」哄得太太十分開心。

任達華真係好型。（林迅景 攝）

生日願望：世界和平

談到生日慶祝，琦琦大爆連續慶祝了幾日。「因為好開心，佢有啲朋友同佢同一個星座。連續咁樣慶祝咗好多日。」華哥有甚麼生日願望？他和太太琦琦均表示：「世界和平，唔好打仗。」

任達華難忘與尚格雲頓對手戲。（電影海報）

尚格雲頓（IG@jcvd）

與尚格雲頓合作點滴

說來有趣，其實任達華和尚格雲頓在2009年曾合演過一套電影《潛龍追兇》。談到這次合作，任達華說：「諗返啲點滴，好開心！我而家仲喺上面等緊同佢重聚，都10幾年前，喺南非拍。」回憶起在南非的拍攝，華哥表示那時天氣很乾燥，天氣亦非常好。問到會否與尚格雲頓討論武術，任達華也說：「佢好叻㗎，一字馬。」

尚格雲頓招牌動作一字馬。（劇照）