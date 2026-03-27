BABYMONSTER快閃香港活動　同場泰星Win自認是Fans爆最愛成員

《VOGUE Hong Kong》與《GQ Hong Kong》昨晚（26日）舉行時尚派對，多位國際巨星壓軸登場，包括萬眾期待的BABYMONSTER、Pharita、Chiquita、Rora、Asa、Ahyeon、Ruka皆選擇以黑色裙現身，快閃2分鐘。此外還有泰國頂流Win及Bright、中國藝人于適、Michael Jackson女兒Paris Jackson、唱作歌手Mika Hashizume、日本男子組合One Or Eight等。

多位國際巨星壓軸登場，包括萬眾期待的BABYMONSTER。（葉志明攝）

Win（葉志明攝）

Win（葉志明攝）

Bright（葉志明攝）

Bright（葉志明攝）

Paris Jackson（葉志明攝）

Paris Jackson（葉志明攝）

Paris Jackson（葉志明攝）

Mika Hashizume（葉志明攝）

One or Eight（葉志明攝）

今次BABYMONSTER現身香港，多位有份參與盛會的港星皆表示是她們Fans，非常期待親眼見到六位，更希望有機會跟她們合照，就連泰星Win受訪時，都自爆是BABYMONSTER 的「big fan」，當記者叫他跳幾下BABYMONSTER的舞，他笑說：「No la!」其後就提到自己最喜歡的為泰國成員Chiquita，撐返自己人。

BABYMONSTER以全黑Tube Dress現身。（葉志明攝）

Asa、Ahyeon、Ruka（葉志明攝）

BABYMONSTER現身香港。(葉志明 攝)

泰星Win都自爆是BABYMONSTER 的「big fan」。(葉志明 攝)

Win最喜歡的為泰國成員Chiquita，撐返自己人。(葉志明 攝)

Win被問到今日來到香港的感覺，他大感榮幸，表示：「你知我來過香港很多次了，已覺得這裡像我的家。」不過抵埗後他還未試香港美食，透露正因Keep fit節食，只食了沙律，也為著接下來的新作品要健身鍛煉。Win透露今次飾演古代的戰士，要學戲、學打鬥動作、學耍劍、學騎馬等等，是第一次接觸武打戲，很大挑戰，期間更指住手指上的傷口，表示：「很危險！我這裡就有個傷口，因為我打到自己了，但這次拍攝很有趣。」他又表示騎馬很難，要邊騎馬邊耍劍就更難了，幸好他已漸漸習慣。

Win被問到今日來到香港的感覺，他大感榮幸，表示：「你知我來過香港很多次了，已覺得這裡像我的家。」（葉志明攝）

Win透露將在新作飾演古代的戰士，要學戲、學打鬥、學耍劍、學騎馬等等，是第一次接觸武打戲，很大挑戰，期間更指住手指上的傷口，表示：「很危險！我這裡就有個傷口，因為我打到自己了，但這次拍攝很有趣。」（葉志明攝）

BABYMONSTER魔力確實非常厲害，昨晚她們抵港時，有粉絲因在機場追星發生離奇事件，一名18歲姓何男子疑為爭取更佳位置追拍她們，竟攀出樓梯圍欄危站於約2米高位置。便衣警員恐防他墮下，欲上前救援，豈料該男子情緒激動不斷掙扎，更用頭撞向救援人員並吐口水，最終警方將這名「狂粉」送往北大嶼山醫院接受檢查，並列作「發現精神有異人士」處理。

BABYMONSTER。(葉志明 攝)