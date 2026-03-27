MIRROR見面會條款嚴苛惹爭議　AL、AK拆彈：互動做得到一定盡做

MIRROR成員江𤒹生（AK）與盧瀚霆（Anson Lo）晚上現身《VOGUE Hong Kong》與《GQ Hong Kong》時尚派對，談到近日舉行的《Hi MIRO! GardenParty》粉絲見面會，在開始前兩日突然公布長達四千字的「加辣」條款，有粉絲認為送花環節合照、簽名、錄影、送禮或要求成員為自己戴上飾品等等全部被禁止，是非常嚴苛的守則，亦有別於過往同類型活動，對此AK和Anson Lo就親自回應，幫公司拆彈。

Anson Lo和AK現身時尚活動，表示不強求與BABYMONSTER合照，始終現場人太多。（葉志明攝）

AK偶遇柯煒林，即上前擁抱。（葉志明攝）

AK還即時錫錫柯煒林！（葉志明攝）

不過事後AK笑說：「陣間又亂寫我亂錫男藝人！」他透露跟柯煒林好耐冇見，對上一次見面在台灣，當時對方正宣傳緊新戲《大濛》。（葉志明攝）

Anson Lo舊患復發針炙拔罐 為見面會「有求必應」

活動同場有萬眾矚目的博團BABYMONSTER，Anson Lo都表示有機會都想集郵，但不強求，始終現場太多藝人。活動前Anson Lo去了針炙和拔罐，他透露因為近日為新歌排舞，舊患復發：「本身舊患都係右邊膝頭，近排要排舞，再加上通宵做嘢，舊患翻發。」他指之前都有做治療，但效果不大，所以今日再覆診，希望30號《Hi MIRO! GardenParty》見面會前可以痊癒，不影響到表演，又預告到時會又唱又跳跟粉絲們互動及玩遊戲，總之有求必應，務求爭取多些時間和機會跟Fans互動。

活動前Anson Lo去了針炙和拔罐，他透露因為近日為新歌排舞，舊患復發：「本身舊患都係右邊膝頭，近排要排舞，再加上通宵做嘢，舊患翻發。」不過他希望見面會前能痊癒。（Instagram：ansonlht）

見面會「千字文條款」惹不滿 鏡粉狠批「乜都唔做得」

不過，在見面會開始前兩日，大會所公布的條款就引起爭議，守則長達四千多字，包含六頁多達36項條文，當中「不得異議」出現4次，「不得」總計10次，而單是「不」字便使用了45次，其中大部分內容為免責條款，範疇涵蓋各種可能性，包括主辦單位可隨時修改活動安排、延遲或取消活動，並加入「彌償條款」，要求參與者承擔廣泛責任。鏡粉表示去見面會就是想偶像近距離互動，但條文竟寫明禁止在MIRROR一對一送花環節上有任何互動，要求參加者必須與MIRROR成員「保持指定安全距離」以及：不得有任何身體接觸、不得有任何未經主辦同意的互動、不得要求簽名、不得合照或錄影要求、不得送禮及不得要求MIRROR成員為其配戴或手持任何飾物或物品，若主辦方裁定違規，可即時停止及要求該名參加者離場。有鏡粉認為十分不合理，稱「乜都唔做得」，又批評主辦方在買完飛後才公布，若提前得知或不會入場。

在見面會開始前兩日，大會所公布的條款就引起爭議，守則長達四千多字，包含六頁多達36項條文，當中「不得異議」出現4次，「不得」總計10次，令粉絲覺得非常嚴苛。（Instagram：miro.weare）

MIRROR Fans meeting入場須知6頁中的 P.2。(官方資料)

AK回應條款爭議：見面會初衷都一定係想同粉絲互動

對此副隊長Anson回應：「最主要公司同場地有啲協商，想件事可以好smooth咁進行，當然明白粉絲一定係想我同我哋互動多啲，我哋都係，呢個亦都係粉絲見面會嘅初衷，就係想同粉絲可以多啲互動。我相信互動喺現場一定係會做到，只不過個條款我相信都係圍繞着安全上嘅問題，講真你問我哋條款上嘅嘢，我哋都唔係好清楚，我同阿Lo啱啱都係忙緊，佢又忙MV，我又拍劇、拍戲，今日晏晝嘅時候我已經首當其衝就答咗一次，我就覺得唔太清楚嘅嘢我哋就唔能夠方便講太多，但係我哋始終都覺得，我哋做粉絲見面會初衷一定係想同粉絲多啲見面、溝通，同埋多啲互動。」

副隊長Anson回應：「當然明白粉絲一定係想我同我哋互動多啲，我哋都係，呢個亦都係粉絲見面會嘅初衷，就係想同粉絲可以多啲互動。我相信互動喺現場一定係會做到，只不過個條款我相信都係圍繞着安全上嘅問題。」

AK對條款不太了解，不能回答太多，但他認為搞得見面會當然他自己都想與粉絲多作互動。（葉志明攝）

Anson Lo承諾盡做滿足粉絲：福利有多無少

問Anson Lo可有收到粉絲反映不滿，他指未有收到他們直接反應，亦未有時間細閱大家所講的「千字文條款」，但他表示：「我自己覺得，有寫明同冇寫明都好，不嬲我哋12個見面會每次都一定會爭取有任何機會，（福利）有多無少，除非完全唔俾，或者時間上有限制。」AK保證：「能夠做得到我哋一定盡做！」而Anson Lo亦承諾：「就算有時間限定，都想盡量留耐啲。」