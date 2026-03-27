歌手黃峻𤋮被發現保釋期間吸食大麻　疑長期依賴毒品繼續還押侯判

前英皇娛樂歌手黃峻𤋮（原名黃子晉）因涉嫌威脅發布前女友的私密影像，早前承認一項「未經同意下威脅發布私密影像」罪行，目前正等待法院判刑。案件原定今日（26日）於西九龍裁判法院判刑，但裁判官在報告中發現被告於保釋期間吸食大麻，懷疑存在長期依賴毒品問題，因而決定延至4月9日判刑，並要求進一步索取感化和戒毒所報告。

黃峻𤋮被發現保釋期間吸食大麻。(資料圖片)

黃峻𤋮發送恐嚇訊息及X裸體截圖

案件中的事主X曾與被告交往兩年，於2025年7月分手後，被告多次要求復合遭拒。同年8月，黃曾到事主住所滋擾，並發送恐嚇訊息「驚？攬炒？」及「posted」與一張X裸體影片的截圖，最終事主受驚報警處理。黃在被捕後辯稱，因事主多次背叛導致情緒失控，並無意真的發布影像，但這無助於減輕罪責。

黃峻𤋮被捕後辯稱，因事主多次背叛導致情緒失控，並無意真的發布影像。(資料圖片)

辯方求情指吸食大麻是受朋友影響

辯方求情時指，被告面臨網絡抨擊壓力，吸食大麻是受朋友影響，目前已深刻反思並希望獲法院寬容處理。裁判官朱文瀚強調，被告在保釋期間再犯，顯示其法律意識極為薄弱，加上報告指出其毒癖並非偶然行為，法院需對其藥物問題高度重視。因此，被告將繼續還押監禁，等待進一步調查後的最終判決。