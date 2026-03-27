保錡再為「阿叻合照」風波道歉　直認受教訓：自以為好笑其實onX

ERROR成員吳保錡（保錡）因去年在大年初一於社交平台分享了與陳百祥（阿叻）合照，意外引起軒然大波。事件不僅引來負評，更導致大批粉絲脫粉，影響了他的個人工作量以及組合的整體發展。雖然他隨後已經立即刪除該貼文並致歉，但事件持續發酵，至今仍是不少人的話題之一。

吳保錡與陳百祥合照，引起脫粉風波，他之後將照片刪去。（IG@k_p0k1）

吳保錡表示唔好玩火自焚。（陳順禎 攝）

時隔一年，保錡再次在社交平台發文道歉。他坦承自己犯下錯誤並感謝大家的教訓，表示：我知道我做錯的地方，也接受大家的教訓，錯就認，打就企定。感謝大家一直教訓我比意見我。我知道沒有甚麼能補救，只能再跟大家道歉。受到了很大教訓，對不起但我也會堅持努力。」保錡明白事件已難以挽回，但希望以誠懇態度面對外界批評，堅持努力改過自新。

時隔一年，保錡再次在社交平台發文道歉。(thread圖片)

然而網民的反應依然兩極，有人認為保錡過往都曾做錯不少，但每次都道歉、承諾改過，之後又犯錯，難以令人信服。有網民直接留言詢問：「其實點解大家都不喜歡你？」保錡坦率回應，表示自己當時以為和阿叻合影是件「好笑」的事：「同叻哥影相，以為自己好好笑，其實係onX。」在網民的批評與指教下，他近乎逐個留言認錯及回覆：「我明白！對不起！」、「對不起，我知我錯的地方！」、「對不起，反省了很久！會尊重對方，感謝教導。」、「對不起，不會再亂影相，對不起。」、「很誠懇的，對不起，感謝你。」

保錡明白事件已難以挽回，但希望以誠懇態度面對外界批評，堅持努力改過自新。(thread圖片)

有人叫他應積極向ERROR隊友何啟華（阿Dee）及梁業（肥仔）學習，他亦認同：「會努力跟他們學習，是很好的。」展現出他積極改過的態度。另外，言語間他亦似乎透露有情緒困擾，昔日他常常在threads留言「笑一個」，如今他自言「微笑抑鬱了」；其實日前他也曾出過一個寫住「抑鬱」的帖文，其後刪去，而最新的帖文中當有人問：「其實你精神有問題定係當觀眾係玩具？」他回應：「我有精神問題，也有去睇醫生，現在好很好，感謝你。」