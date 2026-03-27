影視大亨向華強爆李小龍離世細節　堅稱唔關前妻丁珮事

已故功夫巨星李小龍以其敏捷矯健的身手及哲學思維成為享譽全球的影壇傳奇。可惜，他在32歲時於事業巔峰猝逝，死因成謎。半世紀以來，有關他的死因猜測眾多，其中尤其以「遭人下藥」的陰謀論最多人談論，原因是他倒在女星丁珮家中的一睡不醒。近日影視大亨向華強以武術愛好者的身份拍攝影片，結合前妻丁珮的口述經歷，試圖揭開這場長達數十年的真相。

影視大亨向華強以武術愛好者的身份拍攝影片。(小紅書圖片)

李小龍在32歲時於事業巔峰猝逝。（《死亡遊戲》劇照）

當年李小龍被發現死在丁珮家，丁珮馬上成為眾矢之的，她被指是「最接近真相的人」。(節目截圖)

向華強回顧事發當日的情況

影片中，向華強回顧事發當日的情況。他指出，李小龍在丁珮家中客廳與她聊天時突然感到劇烈頭痛，丁珮隨即拿了一顆止痛藥讓他服下後，李小龍表示十分疲憊並要求休息，隨後進入房間睡覺。然而，他再也未醒來。針對「遭人下藥」的謠言，向華強語氣堅定地駁斥，認為這類陰謀論毫無根據，並替前妻丁珮抱不平：「有一種陰謀論是丁珮下藥什麼的，這個一定不是。」

針對「遭人下藥」的謠言，向華強語氣堅定地駁斥，認為這類陰謀論毫無根據，並替前妻丁珮抱不平。(小紅書圖片)

向華強認為李小龍可能是「練功過度」

從武術練習者的角度出發，向華強提供了自身經驗及相關推測。他認為李小龍可能是「練功過度」而導致身體無法承受所致。：「在我們練功夫的人來講，練功不能練功過度。」他解釋，像李小龍那樣猛烈的拳法訓練，日復一日，其實是對身體的持續性耗損。他指出：「你打沙包時一拳出去，那個震盪，心臟跟腦都會傷的。」他舉例自己年輕時也因過度訓練而導致胸口「氣門」受損，每次發力便感到胸痛。他指出：「也看到李小龍死之前一直消瘦，我是認為他是練功過度而死。」他還舉出美國拳王阿里罹患柏金遜病的案例，證明長期高強度搏擊對大腦造成深遠影響。

向華強認為李小龍可能是「練功過度」。(小紅書圖片)

李小龍到訪丁珮家原是為商討電影《死亡遊戲》的劇本

1973年7月20日，李小龍於與製片人鄒文懷到訪丁珮家，原是為商討電影《死亡遊戲》的劇本，卻發生了這樣的事。多年來丁珮都飽受輿論壓力，被冠上「紅顏禍水」的批評，甚至在李小龍猝逝後選擇皈依佛門，過著低調而隱秘的生活。向華強對此替她大聲疾呼，希望外界能以公正客觀的態度看待這場悲劇，不要再無端指責她。

當年李小龍被發現死在丁珮家，丁珮馬上成為眾矢之的，她被指是「最接近真相的人」。(節目截圖)

一代武打巨星李小龍當年於丁珮家中猝死，死因庭結論是李小龍死於不幸，懷疑因為藥物敏感引致腦水腫。(節目截圖)