蔡俊彥轉型歌手已收呂爵安Demo　對新人獎有爭勝心：運動員嚟㗎嘛

花劍「世一」蔡俊彥（Ryan Choi），近年在劍擊場上屢獲佳績，上年他踏上舞台在室友呂爵安（Edan）演唱會中合唱，表現淡定歌喉亦不錯，連隊友張家朗都讚好聽，更被網民叫「原地出道」。近日他宣布殺入樂壇，推出自己「處男作」《我最討厭的男歌手》，昨晚（26日）是他首度以歌手身份出席活動，現身《VOGUE Hong Kong》與《GQ Hong Kong》時尚派對。講到同場有韓團BABYMONSTER，Ryan雖然不是Fans，都覺得對方好靚女，期待見到她毇方演，又自爆其實是BLACKPINK的歌迷，早前他更在巴黎街頭偶遇Jennie，跟足對方一條街，但可惜無緣與對方合照。

花劍「世一」蔡俊彥（Ryan Choi）成為歌手後首次出席時尚活動，林千渟自爆是其Fans，希望下輯《入住請敲門》一齊拍攝。（葉志明攝）

自爆巴黎街頭偶遇Jennie 尾隨一條街被拒絕合照

Ryan透露：「我啱啱喺巴黎行街嘅時候，喺一間舖頭見到Jennie喺入面！我同啲隊友一齊見到，我啲隊友話『喂， Jennie喎！』我哋仲話冇可能，邊有可能，跟住我即刻用IG search佢今日著咩衫，我好記得係藍色恤衫，跟住就發現真係佢！我哋就猶豫要唔要上去搵佢影相，但內心亦好理性，知道佢哋一定唔會畀我影相，我哋跟咗佢一條街，我有個隊友17歲，忍唔住衝去問可唔可以影相，但最後都唔成功。」他指Jennie真人好靚，笑言當時都不知所云，但覺得機會難得，好奇心驅使下就跟住對方，但就補充：「都係一條街啫，我係冇份令到……因為上網又話啲人跟住佢，係冇我份㗎！我冇咁過分！」

是BLACKPINK粉絲的Ryan早前竟在巴黎偶遇Jennie，偷偷尾隨對方一條街，惜最終集郵失敗。（葉志明攝）

自資六位數做歌手雙線發展 因不想太執著打劍成績而焦慮

講到Ryan正式式為樂壇男新人，他透露目前是獨立音樂人，用了約六位數字自資出歌，昨日還拍了MV，雖然應付到，但的確價錢不低。他解釋出歌原因：「唔想咁單向發展，除咗劍擊之外都想做多樣自己鍾意嘅嘢，淨係打劍係好困於淨係諗個成績，我唔想搞到自己咁焦慮，希望發展多一樣嘢，令到劍擊變成長遠一個興趣，希望又可以喺運動方面為香港攞到好嘅成績，亦都可以為大家做到好嘅音樂，希望兩樣都好。」

近日蔡俊彥宣布殺入樂壇，推出自己「處男作」《我最討厭的男歌手》。（Instagram：ryanchoiiiii）

對新人獎有爭勝心 但做歌手發覺「唔可以諗住個獎嚟做」

被問是否劍指新人獎，Ryan先說：「我運動員嚟㗎嘛，都希望攞到獎。」其後表示隨緣，他認為做音樂穩做運動員有相似亦有不相似之處，但音樂不能單靠獎項衡量，並續說：「的確當其時同經理人商量要唔要做歌手嘅時候，有一個好大嘅動力係佢鼓勵我去衝擊新人獎，我真係唔知係咪自己運動員爭勝心重，會俾呢啲嘢啟發到，但係當自己做落嘅時候，就發覺你唔可以諗住個獎嚟做。你可以諗點樣做好首歌嚟做一個歌手，但係你唔可以諗住我要攞一個金牌去做歌手，做運動員就係……其實都唔係，是但啦，總之我係希望我隨緣。」

Ryan對衝擊男新人獎有爭勝心，但做落後又發覺「你唔可以諗住個獎嚟做」。（葉志明攝）

爆Edan寫Demo畀自己 有望兄弟檔合唱

今次歌曲製作班底是由林奕匡（Phil）作曲、黃偉文填詞，Ryan透露出歌前都有畀Edan聽Demo，對方說「幾好」，而自己亦十分喜歡這首Demo：「我嗰時喺巴黎，落住雪，跟住望住個窗，個demo其實同我而家我錄完出嚟個vibe有啲唔同，本身demo比較似韓劇慘情歌，阿Phil又唱得好好聽，喺度啦啦啦晒，好深情，我望住個窗，我嗰時好深刻、好鍾意，但係點知自己唱到好似變咗第二樣嘢，其實我有少少唔開心。但係我而家慢慢消化咗自己把聲，接受到自己演繹另一種風格出嚟。」

今次歌曲製作班底是由林奕匡（Phil）作曲、黃偉文填詞，Ryan透露出歌前都有畀Edan聽Demo，對方說「幾好」，但最終他覺得自己唱出來的版本，與林奕匡的vibe不同。（葉志明攝）

30歲仍與Edan網上爭論「大細G」感羞愧 決定放棄掙扎

Ryan透露其實都有收到Edan寫的demo，至於為何冇採用，他笑說：「咁快陰我？我哋係傾緊合唱形式定係佢寫畀我，我唱，都仲傾緊，所以唔係好肯定，但係我係好希望都同到呢位好朋友、好兄弟合作。」日前Ryan發文指打劍差點「gg」，Edan留言：「差啲gg你個gg?」後，Ryan叫他做「小gg」，之後Edan戲謔：「Sorry我係GG你係gg」最終Ryan放棄掙扎，他解釋因為翌日要出歌曲teaser，不想與人執著於「大細G」的對話，並自言慚愧：「當時我係搭緊飛機返香港，我隔籬就係一位17歲嘅隊友，佢攞住個電話俾我睇『哈哈！好好笑呀你哋講GG！』我係覺得有啲慚愧，我都差唔多30歲，仲喺度同另一個30歲嘅朋友喺網上面公然講個G大定細，我望住我17歲嘅隊友，我覺得好羞愧，佢對住我『哈哈』，我話『哈哈，係呀好好笑！』好唔好意思，所以我即刻舉白旗，我俾佢贏，唔想掙扎呢啲對話。」