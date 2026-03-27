莫竣名疑被靈體附身氣場突變？拍檔林千渟：當事人唔會知有嘢跟住

ViuTV靈探節目《入住請敲門V》近日正在播映中，主持之一的林千渟昨晚（26日）出席《VOGUE Hong Kong》與《GQ Hong Kong》時尚派對，她透露每晚跟觀眾睇直播，稍後再有一集去另一個殺人兇案現場，想起都心寒，叫大家密切留意。講到日前一集中，巫師發現原來有「5歲小朋友」靈體跟住林千渟，她憶述：「其實當下拍攝我就唔覺得有，但係尋日嗰集出咗，我見到巫師嘅時候，巫師話原來我一直有個五歲小朋友跟住我，但我自己就覺得唔係對我好大影響，我唔想傷害佢，巫師話我哋用一個溫柔嘅方法請走佢，巫師話入鄉隨俗，咁就嘗試咗法事。」被問現時是否已冇靈體跟尾，她反轉圈並問：「大家覺得呢？我背脊係咪幾好呀？我自己係好精神。」

《入住請敲門V》主持之林千渟昨晚（26日）出席《VOGUE Hong Kong》與《GQ Hong Kong》時尚活動。（葉志明攝）

講到日前一集中，巫師發現原來有「5歲小朋友」靈體跟住林千渟，但她不想傷害靈體，最終巫師以溫柔方式將它驅走。（ViuTV）

MCM疑遭附身眼神空洞變樣 林千渟認同狀態跟過往不同

近日有觀眾指節目另一主持莫竣名（MCM）眼神空洞、氣場有問題、「成個樣唔同咗」、「冇晒神采」等等，而其中一集探靈時他更突然失控瘋狂自轉、四處亂走，疑似遭靈體附身；由於情況極度危險，製作組被迫中斷拍攝，並緊急請師傅進行驅鬼儀式。問林千渟可有覺得MCM不妥，她指二人相識多年，都覺得對方以前狀態較陽光，現時則變得沉穩和冷靜：「我唔知同拍攝有冇關係，定還是佢自己都經歷咗好多嘢，我覺得呢幾年大家都有好多唔同嘅成長，就算係我，我都會變得淡定咗，可能呢個就係另一個MCM成長嘅一面。」

近日有觀眾指節目另一主持莫竣名（MCM）眼神空洞、氣場有問題、「成個樣唔同咗」、「冇晒神采」，網民擔心他被靈體附身。（ViuTV）

林千渟指二人相識多年，都覺得對方以前狀態較陽光，現時則變得沉穩和冷靜（葉志明攝）

直指被靈體附身一般不會自知 隔空向蔡俊彥示愛求合作

林千渟上周都有約MCM食飯，再講起拍節目的事，亦有關心對方，鼓勵對方有什麼不開心都可以找她傾訴。至於MCM可覺得自己受靈體影響，林千渟直言：「其實我自己覺得當事人係唔會覺得係㗎，佢哋喺負能量個層面度罩住，成日都會好容易唔開心，但係覺唔覺得有實體嘢跟住，當事人其實係唔知，係我哋身邊人察覺到佢有咩唔妥，就最好提醒吓佢。」她又表示今輯要自己一個人拍，很掛住以前一齊拍，甚至有盧瀚霆（Anson Lo）和邱士縉（Stanley）一同拍攝的日子，會比較好玩，講到下輯想跟誰拍，她一時間想不到，剛好蔡俊彥（Ryan Choi）在附近做訪問，她瞄了一眼，害羞笑說：「佢好怕羞呀啱啱，我最鍾意怕羞嘅男仔。我真係鍾意怕醜嘅男仔，我隔空同佢示愛先！」

問到MCM會否都覺得自己受靈體影響，林千渟直言：「其實我自己覺得當事人係唔會覺得係㗎，佢哋喺負能量個層面度罩住，成日都會好容易唔開心，但係覺唔覺得有實體嘢跟住，當事人其實係唔知，係我哋身邊人察覺到佢有咩唔妥，就最好提醒吓佢。」（葉志明攝）