于適現身香港惜未嚐煲仔飯　開心與謝霆鋒合作：他對自己要求很高

內地男星于適昨晚（26日）現身《VOGUE Hong Kong》與《GQ Hong Kong》在香港舉行的時尚派對，他早前參與的電影《鏢人：風起大漠》也有在香港上映，表示這應該是電影上映後首次來港。現場粉絲眾多，他表示：「香港的粉絲非常熱情，每一次我其實都很感動，在香港不管參加活動還是做一些事情，有很多粉絲支持我，特別感謝！」此時他看一看在樓上的粉絲，他們即尖叫連連，于適再說：「謝謝！」

內地男星于適現身香港的活動，他早前參與的電影《鏢人：風起大漠》也有在香港上映，表示這應該是電影上映後首次來港。

現場粉絲眾多，他表示：「香港的粉絲非常熱情，每一次我其實都很感動，在香港不管參加活動還是做一些事情，有很多粉絲支持我，特別感謝！」此時他看一看在樓上的粉絲，他們即尖叫連連，于適再說：「謝謝！」

他指今次行程匆忙，今日（27日）就要返回內地，希望飛之前有機會逛逛香港，尤其得悉香港最近辦藝術展，很想看看，又指最喜歡的香港美食是煲仔飯，可惜這次只待在酒店，未有機會食。被問有沒有喜歡的香港藝人，他直言太多了，說一個對其他人不公平，一一列舉又很難，不過早前在《鏢人：風起大漠》與前輩謝霆鋒合作，非常開心。他說：「他對自己要求非常高，對動作要求很有想法，我知道霆鋒哥也有做動作指導，還有他也很喜歡音樂，因為我除了做演員，我也是非常喜歡音樂，這一次能夠跟他一起合作，非常開心。（問：他喜歡下廚，有沒有試過他做的菜？）這一次沒有吃上，希望下一次有機會的時候，可以嘗一下他的廚藝。」

于適希望飛之前有機會逛逛香港，尤其得悉香港最近辦藝術展，很想看看，又指最喜歡的香港美食是煲仔飯，可惜這次只待在酒店，未有機會食。

早前在《鏢人：風起大漠》與前輩謝霆鋒合作，非常開心。他說：「他對自己要求非常高，對動作要求很有想法，我知道霆鋒哥也有做動作指導，還有他也很喜歡音樂，因為我除了做演員，我也是非常喜歡音樂，這一次能夠跟他一起合作，非常開心。