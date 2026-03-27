炎明熹回應內地音樂節臨時取消　指據知會延期：有少少原因

炎明熹（Gigi）現身《VOGUE Hong Kong》與《GQ Hong Kong》時尚派對，她以紅黑格仔裙登場，但鼻上貼了一顆很顯眼的KUROMI貼，她笑說：「呢個係造型一部份，其實最主要係損咗，費事感染就黐咗個貼紙上去，但係呢個貼紙，都可以當係造型。」

炎明熹鼻上貼了一顆很顯眼的KUROMI貼，她笑說：「呢個係造型一部份，其實最主要係損咗，費事感染就黐咗個貼紙上去，但係呢個貼紙，都可以當係造型。」（葉志明攝）

今日她跟同公司Sony Music的陳柏宇（Jason）、林奕匡（Phil）、黃妍（Cath）一同到場，心情既緊張忐忑但又興奮，還在車上跟陳柏宇聊了很多，覺得對方很幽默、很Nice，又透露：「之前參加咗公司Annual dinner，大家都有一齊玩遊戲一齊食嘢，我覺得氛圍都好好。Phil師兄大家都有傾吓音樂嘅事情，可能同佢比較熟啲，但係Jason師兄就比較健談，所以好快就混熟咗啲，然後啱啱Cath都有一齊傾偈，佢都好Nice，個笑容令你冇咁緊張。」

今日Gigi跟同公司Sony Music的陳柏宇（Jason）、林奕匡（Phil）、黃妍（Cath）一同到場（葉志明攝）

Gigi又指早前的Annual dinner都感覺到公司氛圍好好，個個也很nice。（葉志明攝）

講到Gigi原定3月29日出席內地青年音樂文化盛事《草莓音樂節》，可惜音樂節突然宣布取消，她直言：「我覺得世事都不能定奪話冇嘢一定會發生、冇嘢唔一定會發生，我自己係會比較順其自然，但係以我所知之後會延期，所以一開頭可能會心諗隔幾日就已經係表演，但係都希望之後再有機會表演畀大家聽。（問：知唔知咩原因？）有少少原因，但係我自己都唔係咁清楚。」