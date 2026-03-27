張兆輝21歲愛女Art Basel 做實習導賞員　為倫敦藝術大學高材生

全球矚目的藝術盛事 Art Basel（巴塞爾藝術展）香港展會正進行得如火如荼，吸引不少名人及收藏家現身。現年 63 歲的視帝張兆輝日前亦低調到場，但他並非單純為了賞畫，而是專程為在場內擔任實習生的愛女張卓姿（Twiggy）打氣探班。

張卓姿曾擔任首映禮司儀。（陳順禎攝）

探女兒班。（小紅書影片截圖）

21歲的張卓姿（Twiggy）成績亦相當好，曾在英國GCSE考獲5A2B成績，現時在倫敦藝術大學 （University of the Arts London）倫敦傳媒學院（London College of Communication）修讀電影與電視學士課程。（小紅書影片截圖）

非常專業！（小紅書影片截圖）

張兆輝探班感言：唔捨得走

張兆輝近日在社交平台小紅書上載影片，片中他一臉慈父模樣，難掩自豪之情，他透露女兒在Art Basel做實習生。身為實習生的 Twiggy 穿上套裝，，裝扮專業且大方得體。面對鏡頭時，她表現得非常淡定，更耐心地為到場人士講解場內藝術品，專業態度獲不少網民大讚。片尾，張兆輝更講到：「又唔捨得走，又想走，都係唔好阻佢。」

張卓姿外形出眾！（IG圖片）

張卓姿在倫敦藝術大學 （University of the Arts London）倫敦傳媒學院（London College of Communication）修讀電影與電視學士課程，早前她與幾位同學合作拍攝的短片“Institute of Proper Ladies”獲得「最佳剪輯獎」、「最佳音響設計獎」、「最佳女配角」三個獎項。（IG圖片）

執導短片“Institute of Proper Ladies”。（IG圖片）

學霸星二代 留英修讀攝影

現年 21歲的張卓姿（Twiggy）成績亦相當好，曾在英國GCSE考獲5A2B成績，現時在倫敦藝術大學 （University of the Arts London）倫敦傳媒學院（London College of Communication）修讀電影與電視學士課程，她曾與幾位同學合作拍攝的短片“Institute of Proper Ladies”獲得「最佳剪輯獎」、「最佳音響設計獎」、「最佳女配角」三個獎項，成為大贏家，身為導演的她更同幕後團隊舉起獎座開心合照，是名副其實的「學霸」。這次回港在 Art Basel 實習，正好學以致用，增加在國際頂尖藝術行政方面的實戰經驗。

張卓姿曾擔任隱形眼鏡廣告模特兒。（fb：張兆輝）

對於女兒見報，輝哥說她其實想低調平淡，但十分感謝大家的美譽，不過其實女兒不覺得自己靚女。（麥超億攝）

Twiggy長得標緻，加上本身又讀電影與電視，張兆輝透露女兒確實想入行，不過是做幕後：「佢鍾意寫劇本同埋做導演，同埋佢鍾意影相，呢啲都有關係嘅，所以佢咪向呢一方面去發展，媽咪話你不如幕前啦，佢唔鍾意，佢唔鍾意幕前，但係我覺得以我嚟計，我覺得幕前以女仔嚟講會舒服啲，但係我會尊重佢自己意見囉，因為我都覺得佢喺幕前佢都有potential嘅，樣樣嘢都好快脆好執生嘅。」

輝哥透露太太建議女兒做幕前，但卓姿本身就對幕後興趣較大。（陳順禎攝）

不過近年電影電視市道非常差，連戲都冇得開，女兒入行可能會很難找到工作，問輝哥可有提醒對方想清楚，他笑言：「細路仔唔會理你呢啲嘢，我哋梗係知道啦，佢話冇呀，我讀咗咩咩咩咁樣，咁唔通你話唔好咩？係咪啊？佢鍾意咪等佢讀囉，讀完之後或者佢自己有另一種睇法，都冇壞嘅，起碼佢有個好處，佢係女仔，唔使要擔起頭家，咁有咩嘢第時再想讀嘅都可以讀㗎，或者再想做咩嘢嘅，起碼我一定會支持佢先。」

近年電影電視市道非常差，連戲都冇得開，女兒入行可能會很難找到工作，問輝哥可有提醒對方想清楚，他笑言：「細路仔唔會理你呢啲嘢，我哋梗係知道啦，佢話冇呀，我讀咗咩咩咩咁樣，咁唔通你話唔好咩？佢鍾意咪等佢讀囉，讀完之後或者佢自己有另一種睇法，都冇壞嘅。」（麥超億攝）

兩父女感情好好。（微博@張兆輝）

輝哥向來錫到這掌上明珠燶，連碗都不讓她洗，怕她洗到手「嚡」，第時有男仔拖手時就覺得她在家中不是寶貝。講到若女兒拍拖可能會俾男仔傷害，輝哥是否已有心理準備呢？他直認有諗過：「我所以成日求神拜佛，就係希望……希望佢開開心心，我乜嘢唔愛都得，佢開心就得，咁我唔係話代表我個仔唔係咁樣，當然大家家長都係想佢哋好，但係男仔係要有自己嘅家庭㗎嘛，有自己事業㗎嘛，咁你可以去闖吓，但係個女嘅，佢可能會嫁畀人，我都會祝福佢嫁到一個好似我一半嘅咁愛錫佢嘅人就已經夠，起碼要愛錫佢先，如果冇嘅唔緊要，爸爸愛錫你。」

輝哥深明為人父母者不可能一世留在仔女身邊，自己也只能祝她找到一個真心疼錫她的對象。（微博@張兆輝）