菊梓喬失控怒吼：結婚即刻好慘　疑保錡姊弟戀玩完網勸：忘記渣男

菊梓喬與保錡在2024年開始傳出發展「姊弟戀」地下情，更曾傳出同居、被影到拖手行街及有情侶紋身等，不過多年來兩人都不承認戀情。菊梓喬出席公開活動時，都例必被問起這段「緋聞」，但她一律避談，令這段「緋聞」更為撲朔迷離。



菊梓喬透露與何哲圖一年前已經完約，終止合作關係。（資料圖片/吳子生 攝）

吳保錡。（資料圖片/陳順 攝）

「菊保戀」撲朔迷離

去年2月曾傳出二人「分手傳聞」，而菊梓喬亦被發現在Instagram上取消關注了保錡。近日保錡再為「叻哥合照風波」發文道歉，成為了討論話題。另一邊廂，菊梓喬亦「唔輸蝕」，在Instagram發布了一條短片。保錡再為「阿叻合照」風波道歉 直認受教訓：自以為好笑其實onX

菊梓喬和保錡在去年2月曾傳出二人「分手傳聞」。（ig@hana_kuk）

菊梓喬和保錡關係成謎，到底應該叫緋聞定戀情？（ig@hana_kuk）

拍片怒斥：即刻陰功同埋好慘呀

片段在車內拍攝，菊梓喬對鏡頭自拍，說道：「啲人成日話，如果我而家唔結婚，到我老咗嘅時候就會好陰功好慘，如果我而家結婚⋯⋯」下一秒，菊梓喬即時變臉，非常憤怒的說：「我而家就即刻陰功同埋好慘呀！！！」帖文中她寫道：「祝大家婚姻美滿 #搞笑日常 #hanadays #hanaland」相信只是拍片搞笑一下，但她跨張的表現卻令網民信以為真，嚇親街坊。吳保錡疑隔空示愛證情未變 同菊梓喬紋情侶紋身暗藏二人名字

菊梓喬呢條片真係演技滿分。（ig@hana_kuk）

菊梓喬嚇親唔少網民。（ig@hana_kuk）

網民留言安慰：忘記啲渣男

有網民留言安慰：「菊姐做咩受咗咁大刺激？Btw隨緣啦，做人開心就好」、「忘記啲渣男，重新出發」、「唔結婚 輕輕鬆鬆 舉腳贊成啊」、「HANA , 做乜咁勞氣呀？冷靜冷靜」。

菊梓喬嚇親唔少網民。（ig@hana_kuk）

「菊保戀」走向成謎？

雖然菊梓喬在帖文中已標註「#搞笑日常」及「#hanadays」，暗示影片僅為演技發揮，但在保錡深陷「叻哥合照風波」的敏感時刻發布這類情緒化字眼，難免引發外界對「菊保戀」現狀的揣測。

保錡陷合照風波 急發文滅火

回顧保錡近況，他早前因與陳百祥（叻哥）踢波並上傳合照，引發大批粉絲不滿甚至觸發「退粉潮」。保錡隨後在社交平台發布長文道歉，坦言自己「處理得唔夠好，令大家失望」，並承諾未來會謹言慎行。此事對其形象造成一定影響，目前仍處於修復期。

菊梓喬專注個人發展 感情狀態成焦點

另一方面，菊梓喬自合約期滿轉換新公司後，一直將重心放在音樂創作與巡迴演出上。儘管去年2月曾一度傳出她與保錡分手，甚至在IG互相取消關注，但兩人的感情狀態始終撲朔迷離。此次「怒吼結婚好慘」的影片，無論是純粹的幽默創作，還是意有所指，都成功讓她與保錡的關係再次成為大眾焦點。