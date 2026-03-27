東張主持丨移民加國容羨媛回港　奶奶突中風入院搶救：意志力好強

前《東張西望》主持容羨媛（Fion）2024年9月正式離開效力16年的TVB，並宣布一家四口移居加拿大溫哥華。她曾在YouTube頻道分享影片，透露移民後經歷了3個月的黑暗期，一度哽咽透露有段時間老公並不在加拿大，自己需要獨力照顧一對仔女。近日她與家人高調返港探親，原本打算瘋狂見朋友及食飯，豈料回港第二天即發生不幸事故，奶奶突然中風入院，打亂行程。

容羨媛移民前是《東張西望》主持人。（IG@fiyung）

容羨媛移民前是《東張西望》主持人。（電視截圖）

容羨媛曾在YouTube頻道分享影片，透露移民後經歷了3個月的黑暗期，一度哽咽透露有段時間老公並不在加拿大，自己需要獨力照顧一對仔女。（YouTube畫面）

容羨媛曾在YouTube頻道分享影片，透露移民後經歷了3個月的黑暗期，一度哽咽透露有段時間老公並不在加拿大，自己需要獨力照顧一對仔女。（IG@fiyung）

抵港翌日奶奶突中風搶救

容羨媛今日（27日）在IG發文交代近況，透露計劃趕不上變化：「原本返香港諗住瘋狂見朋友，食飯，打卡，拍片，可惜到左香港第二日，奶奶不幸中風。」她表示過去幾天因為忙於處理家中突發事件而完全零更新，續寫道：「經過搶救之後，而家情況總算穩定落嚟，喺度先同大家報個平安🙏🏻原諒我過去幾日完全零post。」

容羨媛一家返香港。（IG@fiyung）

原打算瘋狂約朋友見面食飯。（IG@fiyung）

全家集氣盼平安 容羨媛：意志力好強

對於奶奶的病況，容羨媛坦言：「康復之路將會非常漫長，但佢好叻，意志力好強。」基於隱私她未有透露具體病情細節，但就在網上公開徵求中風復健的相關資訊。面對奶奶突如其來的惡疾，容羨媛分享家庭照為奶奶集氣，並多謝連日來提供鼓勵的朋友。她直言會全力支持奶奶康復，並感慨留言：「希望大家身體健康！平安！」

容羨媛透露奶奶突然中風入院，分享家庭照集氣。（IG@fiyung）

容羨媛透露奶奶突然中風入院，分享家庭照集氣。（IG@fiyung）

多年心血一夜清空 42歲生日醒來IG帳戶被停用

容羨媛移居加拿大溫哥華後轉型做KOL，3月4日她42歲生日當天，透露一覺醒來發現IG帳戶突然被登出，隨後更看到帳戶被停用的訊息，多年經營的內容及心血一夜清空，連「藍剔」認證亦無法挽救。她在直播中提及帳戶失蹤時崩潰爆喊，形容這是生日收到的「大禮」，沒想到坐在一旁的丈夫非但沒有安慰，只說了一句：「返香港做《東張西望》囉！」一度掀起網民熱議。

容羨媛透露多年心血一夜清空，IG藍剔認證都救唔到。（YouTube畫面）

容羨媛直播崩潰爆喊。（YouTube畫面）