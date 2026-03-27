陳展鵬否認「冇劇拍」　轉戰內地發展搵真銀：市場大咗

視帝陳展鵬以往幾乎每年都會見到他的劇集作品，但近期有網民就留意到愈來愈少，TVB陸續開拍新劇、推出新班底之際，他卻長期未見有新劇開工，「陳展鵬冇劇拍」因而成為網上討論的熱門話題。

視帝陳展鵬。（葉志明攝）

近年陳展鵬在內地市場的活動愈見頻密。（葉志明攝）

內地舉辦粉絲見面會

與此同時，近年陳展鵬在內地市場的活動卻愈見頻密，他經常往返內地參與粉絲見面會、商演活動，更與旅行社合作推出「明星晚宴」，例如在東莞舉辦「復活節限定晚宴」，讓粉絲付出一定費用，便可與他共晉晚餐、近距離互動及拍照留念，積極北上搵真銀。

經常往返內地。（葉志明攝）

否認冇劇拍

陳展鵬今日（27/3）現身將軍澳電視城，為無綫節目《警聲百二秒III》拍攝新一集內容，他接受《香港01》訪問時否認冇劇拍：「其實製作愈來愈多，只係製作模式唔同咗，而家係多媒體，我好感恩好多人支持我拍劇，又或者做主持等唔同嘅工作。同埋今年有一套劇拍，同埋嚟緊都會有一套。其實對於我嚟講都係好好，因為有時我成日都講，之前有好多年公司畀好多機會，出街嘅時候可能有成三四套，其實我哋都好難演嘅，同埋觀眾睇到又會覺得厭，你點樣可以留住觀眾喺電視機，又唔會睇到我悶呢。其實我哋都有一個難度，咁我哋而家最主要就係希望可以拍到有質素。」

陳展鵬今日為無綫節目《警聲百二秒III》拍攝新一集內容。（葉志明攝）

陳展鵬今日為無綫節目《警聲百二秒III》拍攝新一集內容。（葉志明攝）

陳展鵬否認冇劇拍。（葉志明攝）

內地場地租金便宜

對於被指轉戰內地發展掘金，陳展鵬表示：「都唔係，香港係我嘅屋企嚟，只不過我哋多棲類，咁我哋嘅市場亦都大咗，尤其是而家我覺得好開心就係我哋嘅廣東話，係大家都好鍾意，同埋開始研究我哋廣東話嘅歷史同文化。咁其實我哋廣東話真係有好多好好刁鑽同埋有好多好值得參考嘅情況。（多咗搞見面會？）其實係場地問題，大家都要計個成本，香港其實可以嘅，但係香港成本係貴，但係內地係多啲選擇，同多啲好多配套。」

陳展鵬回應轉戰內地發展掘金。（葉志明攝）