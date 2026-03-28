何超盈現身全球頂尖藏家晚宴　瘦身成果震撼網民重回巔峰

賭王四房長女何超盈（Sabrina）近年生活低調，重心轉移至家庭及藝術事業。日前，她罕有現身香港舉辦的《The Law of Desire》藏家晚宴，與多位藝術、設計及建築界名人共聚。同場更有內地人氣男星許魏洲驚喜現身，現場星光熠熠。



何超盈身形纖瘦狀態極佳 匯聚了眾多重量級收藏家

根據小紅書流出的現場相片，何超盈當晚打扮優雅，身形明顯較以往纖瘦不少，整個人顯得神采奕奕，狀態大勇。晚宴現場匯聚了眾多重量級收藏家，賓客在歡聲笑語中穿梭於展覽空間，與色彩繽紛的藝術作品交織出動人畫面。

何超盈參與《The Law of Desire》香港藏家晚宴。（小紅書照片）

什麼是 LARRY’S LIST 藏家晚宴？

而「香港藏家晚宴」原來其背後大有來頭。該晚宴由全球領先的藝術藏家情報平台 LARRY’S LIST 主辦。LARRY’S LIST 以擁有全球最詳盡的當代藝術藏家資料庫而聞名，經常在全球各大藝術博覽會（如 Art Basel）期間舉辦私人晚宴及論壇。這場晚宴不僅是一場名流聚會，更是香港藝術周（Art Week）期間極具指標性的專業藝術社交活動，旨在深度連接全球頂尖藏家與當代藝術。

不止是一場名流聚會。（小紅書照片）

從拍賣行高層到資深藏家

何超盈一直對藝術收藏有濃厚興趣，更曾擔任拍賣行要職， 於2015年起擔任保利澳門拍賣有限公司董事兼首席執行官，成功將保利拍賣引入澳門，致力於將當代藝術與澳門的文化旅遊結合。今次她高調出席藏家晚宴，除了展現其在藝術圈的廣闊人脈，其絕佳的體態亦成為網民討論焦點，紛紛大讚她「重回巔峰」、「氣質依舊」。

嚴紀雯與閨密何超盈及她囡囡。(嚴紀雯IG)

何超盈帶同囡囡跟二房家姐何超瓊拜年。(何超盈ig)

許魏洲驚喜現身 跨界交流成焦點

當晚另一焦點是內地男星許魏洲。他以一身時尚裝扮蒞臨現場，與在場賓客及藝術家親切互動。許魏洲的出現為這場藝術盛宴增添了不少娛樂話題，亦反映出香港藝術周（Art Week）期間，演藝界與藝術界的跨界交流日益頻繁。

許魏洲。（IG/@timmyxu）