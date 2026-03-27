黎瑞恩見證大女大學畢業　失婚做單親媽媽感觸良多：你哋終於長大

現年53歲的黎瑞恩（小恩子）自從2014年與金利來太子爺前夫曾智明離婚後，獨力照顧一對仔女曾凱栭（Sheree）及曾浩儒（Tyrone）。轉眼間大女曾凱栭已經大學畢業，黎瑞恩在社交平台分享了多張溫馨合照，並寫道：「幾日前我個女終於大學畢業喇👩🏻‍🎓好想同大家分享我嘅感受同喜悅呀😍😍」獲不少網民送上祝福！

黎瑞恩曾是一代玉女歌手。（Facebook@黎瑞恩VivianLai）

小恩子黎瑞恩做單親媽媽多年，為母則強照顧好一對子女。（IG@vivianlaisuiyan）

黎瑞恩與一對子女感情要好。（IG@vivianlaisuiyan）

一家三口。（IG@vivianlaisuiyan）

黎瑞恩見證大女大學畢業感觸良多

黎瑞恩曬出囡囡的畢業照，並感嘆道：「由你幼稚園畢業到你大學畢業🎓我都從未缺席過🥳見到你戴四方帽喺台上面嗰一刻🥹我好似開水喉嘅眼淚😭心情真係非筆墨所能形容🥹恭喜你呀😃終於完成你人生第一個必須嘅考驗🥶我真係百般滋味在心頭😭😭我嘅手機相簿就係你同細佬嘅成長印記😘 20幾年我見證你喺我肚裏面嘅一粒豆🤰🏻變成今日可以同我傾心事😊車我去街街🚙提我「Mom你咁樣唔得㗎」等等😂我真係覺得好神奇🤔你哋終於長大喇😙可以照顧返我喇😍好感恩上天將你兩個賜俾我🙏雖然有時好勞氣🤨但係有98%都係開心嘅😉你成日問我🙂阿媽☺️你覺得這樣好唔好☺️那樣好唔好嘅時候🧐我嘅答案好簡單🤭你嘅人生自己話事👍我只想你健康同快樂就夠喇💪🏻🌈#典禮未開始已經喊咗😂😂」

大女大學畢業！（Facebook@黎瑞恩VivianLai）

黎瑞恩婚後育有一對仔女曾凱栭（Sheree）及曾浩儒（Tyrone）。（Facebook@黎瑞恩VivianLai）

黎瑞恩與一對子女感情要好。（IG@vivianlaisuiyan）

黎瑞恩與一對子女感情要好。（IG@vivianlaisuiyan）

黎瑞恩大女曾凱栭（Sheree）21歲生日。（Facebook@黎瑞恩VivianLai）

黎瑞恩曾嫁入豪門離婚做單親媽媽

黎瑞恩在2002年金利來太子爺曾智明結婚，婚後她淡出樂壇，專心照顧家庭。不過2014年突然傳出婚變消息，當時有傳曾智明在內地包養「小三」，對方更比黎瑞恩年輕20年，同年6月黎瑞恩親證已離婚。離婚後，黎瑞恩復出工作，獨力照顧一對子女，並送他們到澳洲留學，現年22歲的曾凱栭笑容甜美，眼大大似足媽咪，愈大愈靚女！

眼大大似足媽咪！（IG@vivianlaisuiyan）

眼大大似足媽咪！（IG@vivianlaisuiyan）

黎瑞恩大女曾凱栭（Sheree）中學畢業。（Facebook@黎瑞恩VivianLai）