汪圓圓獲百億貴婦團慶祝40歲生日　最好命少奶三年抱三狀態驚人

汪詩詩妹妹汪圓圓在2013年嫁給「玩具大王」蔡志明孻仔蔡加讚（Karson），婚後三年抱三，誕下一女及一對雙胞胎兒子，豪門新抱地位穩如泰山。榮升百億豪門闊太的汪圓圓淡出演藝圈，專心照顧家庭，而蔡加讚亦非常專一，從來沒有緋聞，兩人低調又恩愛，羡煞旁人！日前汪圓圓迎來40歲生日，除了家姐汪詩詩及媽媽汪徐莉君之外，一班名媛好友都有為她慶生！

狀態大勇！（IG@wrini）

好恩愛。（IG@wrini）

高貴。（IG@wrini）

慶祝生日。（IG@wrini）

慶祝生日。（IG@wrini）

生日快樂！（IG截圖）

備受寵愛。（IG@wrini）

Keep得好。（IG@wrini）

汪圓圓慶祝40歲生日

相中所見，眾人齊齊為汪圓圓慶生，湯鎮業前妻姜坤及永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡都有出席生日會。而將於下個月初迎來45歲生日的陳茵媺，亦與汪圓圓提前慶生，雖然兩位壽星女同樣都已經生了三個小朋友，但依然Keep得極好，狀態大勇！

生日快樂！（IG截圖）

湯鎮業前妻姜坤（左一）、媽媽汪徐莉君（左二）、家姐汪詩詩（左三）、永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡（左四）等齊齊為汪圓圓慶生。（IG截圖）

兩位百億貴婦都狀態極佳！（IG截圖）

生日快樂！（IG截圖）

生日快樂！（IG截圖）

Keep得好！（IG截圖）

Keep得好！（IG截圖）

最好命少奶！（IG截圖）

汪家三姊妹！（IG截圖）

青春！（IG截圖）

將於下個月初迎來45歲生日的陳茵媺，亦與汪圓圓提前慶生。（IG@aimeechan_official）

兩位媽媽都Keep得好好！（IG@aimeechan_official）

汪圓圓帶雙胞胎兒子出席生日會。（IG@jessjann）

慶祝母親節。（IG@wrini）

汪圓圓嫁蔡加讚備受寵愛

汪圓圓與蔡加讚在2013年舉行世紀婚禮，一對新人於會展筵開160席，整場婚禮使費高達8億！據知單單是過大禮當日已經要動用5架七人車運送海味、生果、囍餅和珠寶首飾等，花費約800萬。此外，蔡志明更豪送位於九龍區的6億獨立屋、蔡李惠莉亦親自揀選及設計多套價值合共約8,000萬的珠寶鑽飾作為聘禮，相當大手筆！而汪圓圓婚後亦養尊處優，與老公蔡加讚非常恩愛，令人羨慕！

一家五口幸福美滿。（IG@wrini）

恩愛如昔。（IG@wrini）

好幸福！（IG@wrini）

本月初現身奧斯卡演員休息室（THE OSCARS® GREENROOM）。（IG@wrini）

登對。（IG@wrini）

靚！（IG@wrini）

榮升百億豪門闊太！（IG@wrini）

豪宅。（IG@wrini）