東張西望｜楊婆婆堆垃圾霸足十年　玩謝鄰居家人叫囂：後果自負！

《東張西望》「垃圾屋」專題故事回歸！今日（3月27日）播出一集，節目接獲楊先生報料，指位於楊屋新村的舊屋外遭楊姓婆婆及家人霸佔。主持梁敏巧到場採訪，也表示環境惡劣：「真係好臭！有死老鼠嘅味。」



楊生屋外被霸佔走廊，苦不堪言。（《東張西望》截圖）

楊婆婆一家霸佔走廊位置超過10年。（《東張西望》截圖）

佔用土地超過10年

據楊先生表示，原址由家人持有並一直丟空，2019年發現門前走廊位置遭霸佔和擺滿雜物後，已透過村長及食環將之清走。不過，楊生及家人發現楊婆婆男性家人曾在單位外叫囂咒鬧，擔心居住時有危險，所以未敢入住。直到2023年，楊生回到單位，發現情況依舊，直到近期（2026年）楊生發現情況惡化，走廊外雜物堆至近兩米高，才向《東張西望》報料。

環境好惡劣。（《東張西望》截圖）

環境好惡劣。（《東張西望》截圖）

垃圾堆到成個人咁高。（《東張西望》截圖）

垃圾堆到成個人咁高，阻塞埋走廊。（《東張西望》截圖）

曾報警多次收效甚微

楊生表示，曾試過向楊婆婆伸出援手協助處理雜物和分類，但被認為是「冇能力」。楊生也表示，如果搵政府部門介入或「搵東張」，則會被視為「搞佢」，而會引發報復性行為。「如果你搵食環，你做嘢我都會做嘢。」村長向《東張》透露，楊婆婆的問題已持續了十多年，也有村民表示，已報警過十多次，但收效甚微。「警察話，婆婆你唔好咁多事啦，咁點呢？」

有村民表示曾報警，但收效甚微。（《東張西望》截圖）

楊生話試過幫手清理垃圾，但似乎冇乜用。（《東張西望》截圖）

楊婆婆會話人哋係「搞佢」。（《東張西望》截圖）

楊婆婆會話人哋係「搞佢」。（《東張西望》截圖）

男鄰居叫囂：後果自負，等緊你呀！《東張》保你呀！

後續，梁敏巧到場試圖協調，楊婆婆就表示會在兩星期內清空垃圾。其後，報料的楊生回覆《東張》表示：「嗰個男人變本加厲，內容係有針對性字眼。」錄音中，可以清楚聽到一把男聲大嗌：「報《東張》！又如何呢？恐嚇我？後果自負，等緊你呀！《東張》保你呀！」之後村民擔心會有問題，終於「第13次」報警。楊生表示，警察上級到場後拍門，最終楊婆婆因疑似被認為是精神失常而送院，而男鄰居的叫囂也停止了。後來食環亦清理了有關的政府用地。

報《東張》後，楊婆婆男性家人叫囂：「報《東張》！又如何呢？恐嚇我？後果自負，等緊你呀！《東張》保你呀！」（《東張西望》截圖）

報《東張》後，楊婆婆男性家人叫囂：「報《東張》！又如何呢？恐嚇我？後果自負，等緊你呀！《東張》保你呀！」（《東張西望》截圖）

約定的期限到，情況依舊，最終食環清走所有垃圾。（《東張西望》截圖）

約定的期限到，情況依舊，最終食環清走所有垃圾。（《東張西望》截圖）