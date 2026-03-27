落選港姐李清心宣布懷第二胎　懷孕初期下體持續出血畫面驚嚇

2017年落選港姐李清心（Katarina）在2023年突然宣布誕下一子，據知她的老公是曾參加《全民造星III》、富二代男星旨呈（鄺旨呈）。日前李清心宣布再度懷孕的喜訊，但原來她在懷孕初期相當驚險，她上載了一段短片，並分享懷第二胎的恐怖經歷：「懷孕日記📓第一孕期沒有過得太簡單😌發現出血的那一刻 ⋯」

李清心（Katarina）曾於2017年參選港姐。

李清心（Katarina）曾於2017年參選港姐。 （資料圖片）

旗袍look。（IG@katarinalics）

靚！（IG@katarinalics）

好性感！（IG@katarinalics）

好性感！（IG@katarinalics）

2023年突然宣布誕下一子。（IG@katarinalics）

KOL。（IG@katarinalics）

Fit！（IG@katarinalics）

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據知李清心的老公是曾參加《全民造星III》、富二代男星旨呈（鄺旨呈）。（IG/@andy3think）

富二代男星旨呈。（IG@andy3think）

再度懷孕！（影片截圖）

李清心懷孕初期下體持續出血

李清心在片中透露，當她得知自己懷孕後即興奮地向媽媽及朋友公布喜訊，但其後她發現自己下體流出暗紅色分泌物，嚇到她即趕往急症室：「可惜（懷孕）周數太細喇，乜嘢都照唔到，聽唔到心跳，唯有休息一個禮拜等下次覆診睇吓有冇心跳啦。呢個禮拜真係好漫長，心情跌落谷底。」期間李清心下體持續出血，她更曬出染有啡血及鮮血的衛生巾，令人擔憂！

原來她在懷孕初期相當驚險。（影片截圖）

下體流出暗紅色分泌物。（影片截圖）

持續流血。（影片截圖）

聽不到心跳聲。（影片截圖）

恐怖！（影片截圖）

努力兼顧工作。（影片截圖）

好好休息。（影片截圖）

李清心興奮宣布懷第二胎

李清心坦言十分憂慮，既想返工，又想陪兒子，但由於身體狀況不穩，令她重新審視自己的生活，決定好好休息，直至覆診當日終於放下心頭大石：「我終於聽到心跳聲喇，雖然啲血冇停，但係個胎每個禮拜都有長大，屋企人知我唔行得，仲特登用輪椅推我出去，等我可以唞吓氣。」幸好在她重返工作崗位的第一日，流血的情況終於停了，最後她興奮宣布：「2026年，我又要做媽媽喇！」

終於聽到心跳聲。（影片截圖）

終於聽到心跳聲。（影片截圖）

出街要坐輪椅。（影片截圖）

恭喜恭喜！（影片截圖）

溫馨。（IG@katarinalics）

溫馨。（IG@katarinalics）