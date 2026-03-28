《閃電傳真機》前主持吳晶晶罕露面氣質依舊　被指撞樣女神關秀媚

無綫經典兒童節目，於90年代初播出的《閃電傳真機》有過不少主持人，至今依然令人留下深刻印象，其中一位就是吳晶晶。有晶晶姐姐之稱的吳晶晶在1996年離開TVB兒童節目組後，曾轉行擔任空姐，後來與任職廣告公司老闆的老公結婚，婚後育有兩子，生活低調。吳晶晶主力相夫教子，神隱多年的她曾在2021年驚喜亮相TVB節目《童你一起長大了》，勾起不少觀眾的回憶。

鄭伊健、黎芷珊、譚玉瑛、吳晶晶 (左一) 都曾主持兒童節目。（Facebook圖片）

凍齡靚樣令人驚嘆撞樣關秀媚

日前吳晶晶老公於社交網貼出與老婆慶祝結婚30周年的合照，兩人拍拖共晉晚餐，簡簡單單慶祝已相當溫馨。吳晶晶與老公結婚30年來一直十分恩愛，由於吳晶晶的兩個兒子已長大成人，她和老公有很多二人世界的時間。相中可見吳晶晶依然凍齡，她看來比起2021年出鏡節目時清減了不少。有網民讚嘆吳晶晶的樣貌沒有多大變化，亦有指她霎眼看來撞樣另一凍齡女神關秀媚。吳晶晶在90年代還主持過《兒歌通訊站》、《兒歌兒歌》和《兒歌新天地》等節目，憑住清純外表與甜美笑容的親切大姐姐形象入屋。

闊別熒幕多年的吳晶晶當日在《童你一起長大了》節目上表示此次現身當作是一個重聚並和大家打招呼：「我嘅人生已經進入咗另一個模式，陪住我哋大嘅小朋友都已經長大成人。今次當係一個重聚，同大家Say個Hi。我比較傳統，我同我先生嘅理念係希望小朋友要快樂。」

吳晶晶與老公慶祝結婚30周年。(IG圖片)

吳晶晶亮相《童你一起長大了》。(節目截圖)

吳晶晶同《閃電傳真機》另一主持人黃寶君（Polly）多年來仍十分老友。(節目截圖)

吳晶晶夫妻為陳煒慶生。(IG圖片)

吳晶晶當年青春逼人好清純。（影片截圖）

多年冇見Polly同晶晶姐姐，依然可以九秒九重拾默契。（影片截圖）