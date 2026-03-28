賭王四太梁安琪母女貴氣現身藝術展　何超欣鞋子成焦點掀熱議

已故賭王何鴻燊與四太梁安琪的孻女何超欣（Alice)，曾被爸爸公開稱讚「靚到不得了」，超欣外型出眾之餘還是一位學霸（畢業於美國麻省理工學院），絕對是美貌與智慧並重的美人兒。近年，何超欣積極投身政商及環保領域，月前更以山東省政協委員的身份出席在濟南舉行的政協會議，雖然她今年只有27歲，但言行舉止成熟得體，且在事業上發展超卓，引起不少網民關注。

出席政協會議的何超欣打扮優雅得體。（微博照片）

何超欣是美貌與智慧並重的美人兒。（資料圖片）

何超欣擁有好身材。（小紅書圖片）

何超欣的涼鞋成焦點

2026年巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong）將於3月27日至29日在香港會議展覽中心舉行，並於25、26日舉行預展，昨日就有多位名人藝人應邀出席預展，四太梁安琪與女兒何超欣亦有到場欣賞展覽。昨晚有網民於社交網分享了在展覽上偶遇四太與何超欣的視頻，以「賭王最小女兒完美遺傳媽媽顏值 兩母女好像」為標題，發文寫道：「商界女強人四太梁安琪與小女兒何超欣母女檔觀看藝術展，兩母女回眸簡直一模一樣，都是美人胚子。」片中可見四太與何超欣打扮casual，卻盡是名牌服飾打扮，散發出一身貴氣，母女倆在人群出十分搶眼。博主在評論區補充說：「四太真人很有氣質，超欣真人很漂亮，也很乖乖女。」而網民的焦點就落在超欣的鞋子，因為她穿了露趾涼鞋，有網民指不太合適該場合，但亦有網民認為最重要舒服，且是名牌出品不存在跟場合不配適。

四太梁安琪與何超欣。(香港棋棋子的港星頻道@小紅書)

四太梁安琪與何超欣。(香港棋棋子的港星頻道@小紅書)

四太梁安琪與何超欣散發貴氣。(香港棋棋子的港星頻道@小紅書)

四太梁安琪與何超欣在人群中好搶眼。(香港棋棋子的港星頻道@小紅書)