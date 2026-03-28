聲夢小花詹天文入行5年蛻變　深夜曬素顏「半熟」跌膊睡衣look

今年20歲的詹天文自參加《聲夢傳奇》第一季後出道，眨吓眼，原來她已經入行5年，當日的青春少女如今已亭亭玉立變成TVB力捧小花。詹天文入行後曾與同屆「畢業生」炎明熹、姚焯菲及鍾柔美組成組合After Class，又演出過劇集《青春本我》、《異空感應》，也推出過多首單曲和劇集歌曲，成績有目共睹。



詹天文走「輕熟」路線？（ig@win_dy__）

詹天文深夜跌膊仲要微醉？

日前（28/3），詹天文在Instagram上大方分享了數張深夜戶外美照。相中可見，她一頭長直髮自然散落，身穿一件帶點「睡衣Style」的休閒Oversize T恤，更刻意輕輕跌膊，大方展現白滑香肩與迷人鎖骨。在旁邊星星燈串的暖色光暈映照下，配以背後迷人的水畔夜景，詹天文以近乎素顏的清純狀態示人，意態自然放鬆，散發著一種慵懶的氣質。

詹天文走「輕熟」路線？（ig@win_dy__）

詹天文素顏照反而更受歡迎

褪去了平日在舞台上的華麗濃妝與包裝，詹天文這種充滿鄰家女孩感覺的「微熟」魅力反而更加吸引。不少網民和粉絲見到這輯相片後都紛紛派心畀Like，留言大讚她「真係大個女喇」、「素顏仲靚過化妝」、「好有氣質的夜景照」；更有網民笑指她這個不經意的跌膊Look「好有機心，靚到殺死人」，證明詹天文無論是歌唱實力還是顏值，都越來越深得網民歡心！

姚焯菲和詹天文齊齊現身灣仔出席香港動漫電玩節活動。（資料圖片/陳順禎 攝）

姚焯菲與詹天文（資料圖片/葉志明 攝）

詹天文獲獎。（截圖/TVB）

詹天文。(資料圖片/葉志明 攝)

身為大師姐的詹天文見到三位「師弟妹」馬上有前輩的氣場。(葉志明 攝)