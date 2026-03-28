臥底嬌娃｜蘇嘉盈死亡真相超展開　李海銅演繹Overdose狀態極專業

無綫輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》昨晚播出了大結局，結局一集內容緊張又感人，劇情講述奕風（馬貫東飾）幾經辛苦，找到蘇嘉盈（李海銅飾）死前留下的錄音頸鍊，終得悉殺死嘉盈真兇是權世豪（杜燕歌飾）；由於嘉盈死得太慘太冤枉，奕風理智盡失，辭去警察職務之餘，還出盡辦法揪出權世豪進行私刑…幸好危急關頭，奕風想起嫲嫲昔日教誨「你要做好事，唔好做壞事」，才未有殺死權世豪，權世豪最後亦得到應有制裁。

《臥底嬌娃》大結局。

其實權世豪之所以對嘉盈對現殺機，除想逼出嘉盈講出製毒幕後Big Boss、還因誤會嘉盈是劉彪（關禮傑飾）派往阿風身邊收風的臥底；在一輪打鬥及追逐下，暴走的權世豪對嘉盈拳打腳踢後、將大量毒品灌入嘉盈口，最終嘉盈因overdose墮樓慘死！昨晚這一幕，飾演嘉盈的李海銅演技再獲激讚，首先在被灌藥一幕，李海銅放下「藝訓班班花」身段，完美演繹出口吐白沫的overdose狀態，為求真實任由口水絲掛在嘴邊之餘，又不斷反眼代入狀態，相當專業兼演繹自然。

最終嘉盈因overdose墮樓慘死。

談到場口，李海銅接受官方專訪時，坦認嘴邊白沫並非道具，而是她自己的「真口水」：「劇組係用咗啲糖溝埋啲粉紅色嘅鹽去畀我服食，為求逼真，我同燕哥夾好咗要實做唔借位」、「到咗真係action嗰吓，我真係濁親，我畀啲鹽濁咗上個鼻度，所以嗰個流口水反應其實係真架，嗰吓我真係好想嘔同咳。我仲記得之後我呻鼻涕，真係呻番啲鹽出嚟。」問到部分場口吊住口水拍攝會否擔心影響靚樣，李海銅專業謂：「外表其實係其次，最緊要觀眾感受到我角色嗰吓嘅辛苦同痛，所以流口水都由得佢喇。但都希望大家唔好介意我咁核突，因為口水加咗鹽之後會起泡，我只係想澄清番我唔係𦧲痰，現場有Cam Man笑我亂𦧲痰，我猛話真係唔係，好好笑。」

李海銅演技獲讚。

李海銅還感激杜燕歌在現場的百般照顧及體貼，並感恩劇中對手馬貫東、陳瀅及杜燕歌都很照顧自己：「因為權世豪個角色本身好多accessories，但因為燕哥知道呢場同我好多動作戲，所以佢一早就拆晒啲戒指、手鍊，仲剪晒指甲，驚整傷我」、「佢仲有教點樣OD會像真啲，因為嗰吓我唔可以清醒，但又唔可以太口齒不清，都有啲難度」、「喺呢度再次好多謝陳瀅、馬貫東同杜燕歌全部都好照顧我，呢套劇真係每個人都教識咗我好多嘢。」談到有網民以「蘇嘉盈」稱呼李海銅，李海銅笑言很歡迎：「因為蘇嘉盈已經等於李海銅，李海銅都等於蘇嘉盈。我係用李海銅嘅視覺去理解蘇嘉盈呢個人，所以其實蘇嘉盈都係李海銅嘅世界觀。」

李海銅自言與蘇嘉盈混為一體。

而該幕的劇情亦相當震撼，即使自己死到臨頭，嘉盈依然掂記著阿風，除竭力留下「死亡線索」希望協助阿風破案，為免權世豪起疑心，嘉盈於臨死前用盡最後的力氣力證阿風對所有事不知情：「我老細叫我埋潘奕風身攞你料呀，但個傻仔咩都唔肯同我講呀，我唔明點解佢要對你咁忠心呀，我蠢呀，我鍾意咗佢呀…」對白再加上李海銅到位的演繹，場口煞是動容。

由於仍算是新人的李海銅在《臥底》中由頭帶到落尾、並因而人氣急升，問監製方駿釗當初為何會睇中李海銅時，他笑言「完全憑感覺」：「最重要都係氣質，我成日覺得氣質同角色係匹配嘅話，就會事半功倍。」