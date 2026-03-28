梁詠琪50歲生日龍鳳胎齊慶祝　細佬任職工程師曾憂與家姐「太襯」

梁詠琪（Gigi）於本周二（3月25日）正式踏入50歲，連日來慶祝活動停不了，今日（28日）Gigi在社交平台罕有分享與孖生弟弟梁詠竣（Keith）的合照。兩姊弟由童年時的同款「齋蔭」冬菇頭，到如今五官與笑容如同「複製貼上」的近照，令網民驚嘆基因強大，直呼：「好靚仔好靚女呀😍🔥❤️」。

梁詠琪50歲生日快樂！素顏都咁靚女！（IG@gigileungwingkei）

與孖生弟弟齊慶祝50歲生日

Gigi在帖文中感性寫道：「同我個 twins弟弟share生日半世人到今日，最想講當然係：『多謝媽咪！』啦！」 她透露剛完成錄音工作，終於可以放肆與朋友食蛋糕，隨即就要投入7月的舞台劇《我們成爲的她》排練，預告：「我們7月見！#twins」

梁詠琪與孖生細佬梁詠竣真係好似樣，細看五官同笑容，真係複製一樣。（IG@gigileungwingkei）

細佬驚「太襯」阻礙識女仔？

雖然兩姊弟現在感情深厚，但Gigi曾在訪問中大爆這段關係是「長大後才變好」。梁詠琪與胞弟梁詠竣是孖生龍鳳胎，梁詠琪比弟弟早一分鐘出生。梁詠琪中學時父母離異，兩姊弟隨母生活，兒時兩人常被親友比較，加上弟弟早年出國留學，一度顯得疏離。Keith以前更非常抗拒與姊姊站在一起，理由竟然是覺得與姊姊的外形太合襯，擔心被誤會是情侶，令他難結識到女朋友。但Keith似乎過慮，如今他早已成家立室成為人夫，更曾在 2021年以房屋署結構工程師身份亮相節目，曝光了他的職業。

Keith曾在2021年以房屋署結構工程師身份亮相節目，曝光了他的職業。（節目截圖）

梁詠竣已成家立室，與太太（左四）與梁詠琪一家及媽媽常有家庭聚會。（IG@gigileungwingkei）

張艾嘉、李心潔齊賀壽 老公Sergio暫未「露面」

Gigi自美國芝加哥電影節奪得「卓越演員大獎」載譽歸來後，慶祝行程極之緊湊。她在IG限時動態分享跟好友聚會，除了著名音樂人陳少琪外，還有張艾嘉、李心潔為她慶祝生日，反而未見與老公Sergio及9歲女兒Sofia的身影。

陳少琪。（IG@gigileungwingkei）

李心潔和張艾嘉齊為Gigi慶生。（IG@gigileungwingkei）

大束鮮花，唔知係咪老公送呢？（IG@gigileungwingkei）

生日正日當天，Gigi上載素顏單人照，無懼歲月痕跡，雙手托腮流露少女情懷。桌上放有4個蛋糕，2瓶鮮花，並以25年前《25》歌詞祝賀自己：「50那天，可以拍掌把過去欣賞」。她多謝大家的祝福，並表示：「我願把祝福都送給身在苦難中、疾病中、痛苦中的朋友，願你無痛苦無憂慮一切平安。」她直言這趟美國之行後能「睡到自然醒」，就是最好的生日禮物。

梁詠琪早前到美國出席芝加哥電影節第20屆「亞洲躍動影展」，並獲頒「卓越演員大獎」（Extraordinary Actors Award）。 （IG@gigileungwingkei）

梁詠琪聯同導演黃柏基攜電影《逆轉上半場》擔任開幕電影。（IG@gigileungwingkei）