「朱咪咪」強勢登頂Apple Store熱搜？　港人下載山寨AI集體炒車

「講嘢最緊要有牙力，睇牙梗係揀有實力！」對於香港人來說，「牙力」固然重要，而實力亦是港人的金漆招牌，但今次確實有點兒「老貓燒鬚」。相信大家對咪咪姐（朱咪咪）呢句響噹噹嘅經典廣告對白，絕對唔會陌生，而近日朱咪咪竟然「靜雞雞」登上Apple Store免費app熱搜榜，更一度由第5，第6位衝上榜首！難度朱咪咪不止玩勻音樂、電視、電影，更殺入了科技圈？



有網民發現，「朱咪咪」曾一度登頂成第5位。（網上圖片/截圖）

Gemini AI開放使用即登頂

香港人做事一向以「快靚正」見稱，正所謂「執輸行頭，慘過敗家」。在Google宣布向香港地區用家開放使用Google AI模組「Gemini」之際，又在新聞媒體推波助瀾之下，不少香港人都將「玩AI」成為熱潮，紛紛上網睇資料，下載AI嘗鮮。

正版Gemini介面係咁。

朱咪咪登頂Apple Store！真係恭喜晒「正版」朱咪咪！（大會圖片）

港人老貓燒鬚down錯「朱咪咪」

但何以說是「老貓燒鬚」，其實是因為Apple Store之中，還出現了一款疑似假冒，或形容為山寨版的「GEMIMI」AI app。這款app名稱為「Gemimi-繁體中文版AI助手」，與正版Google Gemini 名稱只差一個字，若不細節睇，甚至只是「老人家眼花」睇錯，則大有可能下載了一個假冒app，更有可能畀錯冤枉錢付費使用。

朱咪咪登頂Apple Store！

最好笑的是，充滿幽默感嘅香港網民發現有人中伏後，並發現「GEMIMI」登上熱搜，隨即為它更名叫「GE-MI-MI」，即是那位「講嘢最緊要有牙力，睇牙就係要揀有實力！」的朱咪咪！就這樣，一個「朱咪咪登頂Apple Store」的都市傳說就正式誕生！