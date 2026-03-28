譚詠麟意外撞樣第二代哈里波特！網民驚呼：搞唔掂，愈睇愈似

改編自J.K.羅琳奇幻魔法小說的《哈利波特》電影系列大受歡迎，更是不少人的集體回憶。HBO於2023年宣布開拍劇集版《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone），經過長時間的籌備及選角，日前終於釋出首支預告片，除了神還原經典場景外，新版哈利波特的演員 Dominic McLaughlin，竟意外被指撞樣港星，當中被指最神似的，正是75歲的「樂壇校長」譚詠麟，隨即引起網民熱烈討論。

《哈利波特》電影係列的主角們，演哈利（左）的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、演妙麗（中）的愛瑪屈臣（Emma Watson），以及演榮恩（右）的路拔格連（Rupert Grant）。20年過去，他們飾演的角色不只在電影中，也在小說中長大成人。（劇照）

哈利波特由蘇格蘭男童星Dominic McLaughlin飾演。（劇照）

新哈利撞樣「校長」譚詠麟 網民製對比圖：愈睇愈似

預告片中，第二代哈利波特（Dominic McLaughlin 飾）戴上標誌性的圓框眼鏡，留著深色短髮。然而樣貎就被指與年輕時期的譚詠麟有幾分神似，更有網民迅速製作對比圖上載至 Threads，將 2001年電影版的丹尼爾域基夫（Daniel Radcliffe）與2026年劇集版的新哈利並列，旁邊再配上譚詠麟的相片，並留言表示：「搞唔掂，愈睇愈似」，引發大批網民共鳴。

眼鏡造型加埋神態，真係撞樣。（threads截圖）

兩代哈里波特，再加譚詠麟係咪有啲混亂？（threads截圖）

譚詠麟稱自己「年年二十五歲」。（微博@譚詠麟）

譚詠麟多年前參加兒子畢業典禮。（微博@譚詠麟）

創意留言洗版：這個哈利波特是不是年年廿五歲？

隨著「撞樣」風波發酵，網民紛紛將譚校長的經典名言融入魔法世界，留言笑問：「呢個哈利波特係咪年年 25 歲？」 更有人創意十足地將《愛情陷阱》歌詞改編，高呼：「是愛情陷阱呀哈利！」讓人忍俊不禁。除了譚詠麟，亦有網民覺得新版哈利帶點林家謙的書生氣，甚至有人聯想起《三五成群》中飾演「大王」的宋本中。不過論共鳴度，始終以「魔法版校長」略勝一籌，連原先以為自己是少數派的網民都表示：「原先以為自己係少數，其實我真係覺得好似譚詠麟！」

網民覺得好似。（threads截圖）

《哈利波特：神秘的魔法石》即將於今年聖誕節播出。（IG/@HBO）

哈利穿起了霍格華茲的校服，架起圓形眼鏡，完美復刻書中的形象。（預告畫面）

魁地奇制服亦經過重新設計。（預告畫面）

劇集版《哈利波特：神秘的魔法石》角色造型曝光：

劇集版收錄更多電影版遺漏細節。（預告畫面）

劇集版有更多哈利波特的麻瓜世界的生活片段，例如書中有收錄的阿姨為哈利剪頭髮，無論怎樣剪，頭髮都會自動還原的情節。（預告畫面）

Alastair Stout飾演榮恩。（劇照）

Arabella Stanton飾演妙麗。（劇照）

John Lithgow飾演鄧不利多。（劇照）

Nick Frost飾演海格。（劇照）

Lox Pratt飾演馬份。（劇照）

麥教授由Janet McTeer飾演。（劇照）

Paapa Essiedu飾演石內卜。（劇照）