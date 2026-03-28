譚詠麟意外撞樣第二代哈里波特！網民驚呼：搞唔掂，愈睇愈似
撰文：程嵐風
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改編自J.K.羅琳奇幻魔法小說的《哈利波特》電影系列大受歡迎，更是不少人的集體回憶。HBO於2023年宣布開拍劇集版《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone），經過長時間的籌備及選角，日前終於釋出首支預告片，除了神還原經典場景外，新版哈利波特的演員 Dominic McLaughlin，竟意外被指撞樣港星，當中被指最神似的，正是75歲的「樂壇校長」譚詠麟，隨即引起網民熱烈討論。
新哈利撞樣「校長」譚詠麟 網民製對比圖：愈睇愈似
預告片中，第二代哈利波特（Dominic McLaughlin 飾）戴上標誌性的圓框眼鏡，留著深色短髮。然而樣貎就被指與年輕時期的譚詠麟有幾分神似，更有網民迅速製作對比圖上載至 Threads，將 2001年電影版的丹尼爾域基夫（Daniel Radcliffe）與2026年劇集版的新哈利並列，旁邊再配上譚詠麟的相片，並留言表示：「搞唔掂，愈睇愈似」，引發大批網民共鳴。
創意留言洗版：這個哈利波特是不是年年廿五歲？
隨著「撞樣」風波發酵，網民紛紛將譚校長的經典名言融入魔法世界，留言笑問：「呢個哈利波特係咪年年 25 歲？」 更有人創意十足地將《愛情陷阱》歌詞改編，高呼：「是愛情陷阱呀哈利！」讓人忍俊不禁。除了譚詠麟，亦有網民覺得新版哈利帶點林家謙的書生氣，甚至有人聯想起《三五成群》中飾演「大王」的宋本中。不過論共鳴度，始終以「魔法版校長」略勝一籌，連原先以為自己是少數派的網民都表示：「原先以為自己係少數，其實我真係覺得好似譚詠麟！」