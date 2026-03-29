姚宏遠進軍內地拍短劇！高調認戀富貴女友事業愛情雙豐收
撰文：董欣琪
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現年34歲的TVB小生姚宏遠（Lucas）在2013年參加第27期藝員訓練班入行，參演過不少劇集，近年備受力捧的他，憑《新聞女王》中飾演Man姐（佘詩曼飾）下屬Sam一角而成功上位，更帶挈他在內地人氣急升，近日他就現身橫店，拍攝首部短劇！
姚宏遠現身橫店拍攝首部短劇
姚宏遠在IG曬出開工照，並寫道：「我的第一部短劇#記憶的覺醒。」相中所見，姚宏遠出席開鏡儀式，而他在劇中就以馬甲look上陣，十足十霸道總裁，他更透露短劇將會於微短劇平台「紅果」上架，令人期待，不少圈中好友包括佘詩曼、何廣沛、阮嘉敏等都有留言為他加油打氣！
姚宏遠富貴女友外形出眾家境富裕
姚宏遠畢業於美國華盛頓大學（University of Washington）金融系，文武雙全的他精通足球、乒乓球及泰拳等多項運動，還擁有健身教練牌照，一身鋼條身形，絕對是圈中的「隱形筍盤」！不過早前姚宏遠突然在IG高調認愛，上傳了多張「男友視角」靚相，相中所見女方五官精緻、皮膚白滑，擁有一頭長長的啡色秀髮，散發出女神氣質！而姚宏遠女友除了外形出眾之外，生活亦相當富貴，經常出入高級餐廳，又周身名牌，包括Chanel頸巾、Hermès手袋等等，行頭十足，相信家境富裕！