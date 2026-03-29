姚宏遠進軍內地拍短劇！高調認戀富貴女友事業愛情雙豐收

現年34歲的TVB小生姚宏遠（Lucas）在2013年參加第27期藝員訓練班入行，參演過不少劇集，近年備受力捧的他，憑《新聞女王》中飾演Man姐（佘詩曼飾）下屬Sam一角而成功上位，更帶挈他在內地人氣急升，近日他就現身橫店，拍攝首部短劇！

姚宏遠憑綜藝節目《七線人棄王》及劇集《解決師》中演高中欖球隊隊員周仲朗而為人認識。（電視截圖）

姚宏遠近年憑《新聞女王》成功上位。（IG@lucasyiu91）

姚宏遠在大熱劇《新聞女王》中飾演Man姐得力下屬「Sam」而人氣急升。（IG@lucasyiu91）

姚宏遠近年憑《新聞女王》及《刑偵12》上位。（IG@lucasyiu91）

姚宏遠在《邢偵12》中飾演林保怡其中一個分裂人格，幻覺中為其童年好友。（IG@lucasyiu91）

姚宏遠現身橫店拍攝首部短劇

姚宏遠在IG曬出開工照，並寫道：「我的第一部短劇#記憶的覺醒。」相中所見，姚宏遠出席開鏡儀式，而他在劇中就以馬甲look上陣，十足十霸道總裁，他更透露短劇將會於微短劇平台「紅果」上架，令人期待，不少圈中好友包括佘詩曼、何廣沛、阮嘉敏等都有留言為他加油打氣！

姚宏遠現身橫店，拍攝首部短劇！（IG@lucasyiu91）

出席開鏡儀式。（IG@lucasyiu91）

十足十霸道總裁！（IG@lucasyiu91）

馬甲look。（IG@lucasyiu91）

期待！（IG@lucasyiu91）

姚宏遠畢業於華盛頓大學金融系。（IG@lucasyiu91）

大隻！（IG@lucasyiu91）

姚宏遠富貴女友外形出眾家境富裕

姚宏遠畢業於美國華盛頓大學（University of Washington）金融系，文武雙全的他精通足球、乒乓球及泰拳等多項運動，還擁有健身教練牌照，一身鋼條身形，絕對是圈中的「隱形筍盤」！不過早前姚宏遠突然在IG高調認愛，上傳了多張「男友視角」靚相，相中所見女方五官精緻、皮膚白滑，擁有一頭長長的啡色秀髮，散發出女神氣質！而姚宏遠女友除了外形出眾之外，生活亦相當富貴，經常出入高級餐廳，又周身名牌，包括Chanel頸巾、Hermès手袋等等，行頭十足，相信家境富裕！

姚宏遠分享「男友視角」相片，疑官宣戀情。（IG@lucasyiu91）

五官精緻。（IG@kittylililik）

外形出眾。（IG@kittylililik）

五官精緻。（IG@kittylililik）

身材出眾。（IG@kittylililik）

性感！（IG@kittylililik）

身材出眾。（IG@kittylililik）

身材出眾。（IG@kittylililik）

性感！（IG@kittylililik）

性感！（IG@kittylililik）

Chanel手袋。（IG@kittylililik）

Chanel頸巾。（IG@kittylililik）

行頭十足。（IG@kittylililik）

出入坐房車，全身名牌。（IG@kittylililik）

Hermès手袋。（IG@kittylililik）