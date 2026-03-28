張偉文近照曝光　監護人方俊反擊「呃錢」傳聞：對得住天地良心

近日網上瘋傳「靚聲王」張偉文離世的消息，對此，張偉文的徒弟兼監護人方俊今日（28日）接受《香港01》訪問時就否認，直指這些網上流言只是為了賺取流量，他透露數星期前才探望過恩師，相中的張偉文雖然因病消瘦、鎖骨深陷，但在方俊餵他品嚐最愛的蛋撻和提子時，仍露出鬼馬笑容，精神狀態尚算不錯。

張偉文最新近照曝光，雖然消瘦，但精神尚算不俗。（受訪者提供）

方俊餵張偉文食蛋撻。（受訪者提供）

有網民「大爆」73歲「靚聲王」張偉文死訊。（截圖）

壓瘡傷口雞蛋咁大：醫生話冇得搞

年屆73歲的張偉文，近年健康狀況確實令人憂心。方俊透露，張偉文長期受壓瘡困擾，位置主要在腰背位置。「醫生都冇得搞，都係靠佢自己生返啲肉。細嘅傷口有雞蛋咁大，大嘅有一隻半雞蛋咁大。」 方俊無奈表示，張偉文因為長期臥床，每次處理大細便郁到傷口，都會痛得大聲呻吟，「郁少少都痛，何況咁大個傷口。」

失智症無藥可醫 仍能認出方俊

除了肉體的痛楚，張偉文亦患有失智症（認知障礙）。方俊坦言腦退化是「冇得醫」，只能靠保健品與藥物延緩惡化。幸而，張偉文目前精神尚可，對外界仍有反應，「佢認得我，一啲印象比較深刻嘅老友都認得。」

張偉文年前驚傳入ICU，除患認知障礙外，壓瘡問亦困擾多時。（facebook圖片）

反擊貪錢傳聞：對得住天地良心

面對坊間盛傳方俊覬覦張偉文財產，甚至指控他「呃錢」的負面流言，方俊表現得十分坦然與豁達。他直言「大把人咁講」，並表示理解外界為何有此想法：「好多人話佢唱咁耐歌，無理由冇錢嘅。方俊你呃佢錢，貪佢啲錢，網上流言嘅人唔使負責咩都講得出。」 他坦言，大眾或許難以理解為何有人會無緣無故對一個老友這麼好，所以產生質疑也不出奇。

早年張偉文曾公開露面。（資料圖片/葉志明 攝）

唱和音收入微薄 每年薪金僅約5萬元

然而，方俊以業界現實情況揭開了「靚聲王」的財政真相。他解釋張偉文多年來主要擔任和音（Chorus），而這行並非天天有工開：「一年幾多場你咪預計，當你一年50場，除返開都係5萬幾蚊人工。」 面對記者驚訝收入微薄，他坦言以前的行情確實如此，但他不想多作解釋，強調自己「做所有嘢都對得住天地良心，對得住所有朋友」。 他更公開表示財政狀況完全透明，「我冇隱藏，我公開都得冇所謂」，並指出姚煒、方麗盈等圈中藝人及張偉文的忠實歌迷都很清楚張偉文的情況。 對他而言，照顧老友並非單靠金錢就能解決，更要從多方面考慮如何改善生活條件，令對方「冇咁痛」。

方俊曾被質疑貪張偉文錢財。（受訪者提供）

三十載交情昇華：早已視如家人

談及兩人的深厚緣分，方俊透露這段情誼已跨越了三十多個年頭。 他憶述兩人早在自己「好後生」的時候就已經相識，當時會聚在一起玩、一起唱歌，雖然中間曾有一段時間聯繫不算頻密，但近十幾年張偉文主動找他後，感情便日益深厚。 他有感而發地說：「人嘅嘢，佢咁情況，朋友可能都會疏遠你，但唔緊要，可能有朝一日我都要人照顧，我唔介意對個老友幫吓手。」

二人關係有好多不同傳聞，有指係「契爺契仔」、「師父徒弟」，甚至係傳出「私生子」。（受訪者提供）

不介意被傳是「私生子」

對於外界對兩人關係的種種揣測，無論是稱呼他們為「契爺契仔」、「師父徒弟」，甚至是傳出「私生子」的說法，方俊一概表示不介意。 他強調兩人是多年的老友，在對方最艱難的時刻伸手相助是理所當然，「而家當佢係屋企一份子」。 他心疼張偉文自小孤苦，「佢都冇親人，佢十幾歲父母就走咗，佢都係靠自己」，因此認為張偉文到了晚年，「就係靠朋友囉」。

張偉文近年證實患失智症，要入住護老院。（facebook圖片）

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計劃接張偉文到深圳居住

目前張偉文入住香港的院舍，扣除政府幾千元補貼後，雜費開支每月高達三萬港元，均由方俊補貼。為了讓恩師有更好的晚年生活，方俊計劃將張偉文接到深圳居住。「香港院舍地方窄、人手少....想搬個大啲嘅屋，請兩個人照顧佢同我媽媽，有咁諗法，但未搵到適合地方。」

張偉文曾現身方俊媽媽嘅生日壽宴。（ig@muisc927）

七師傅向張偉文送上利市。（facebook@方俊）

早前羅浩楷坐輪椅探望老友秦煌。（YouTube@老友鬼鬼）