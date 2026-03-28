薛家燕爆上年全年接過百個騷　大女擔心健康推job：想我減3分1

現年75歲的薛家燕一向以「女強人」形象見稱，入行數十年從未言倦，近年更頻頻「爆騷」接不停，不論主持、演出還是商演活動，幾乎日日行程滿檔。雖然家燕姐對工作抱持極高熱誠，卻令家人特別是三名子女頗為擔心。

家燕姐生日快樂！（葉志明攝）

家燕姐生日快樂！（葉志明攝）

爆大女推job

今日（28/3）薛家燕現身新城電台出席《開心大派對》宣傳活動，她接受《香港01》訪問時透露，大女石祐珊（珊珊）有意為她減產：「其實年頭嘅時候，佢已經同我推咗幾個 job，嗰陣時我就話唔好推啦，我話難得咁多job接，我話有啲job我做，大家一齊做，我又好開心嘛，因為好多都係巡迴演唱嘅嘢嚟嘅。」

薛家燕現身新城電台出席《開心大派對》宣傳活動。（葉志明攝）

薛家燕爆大女推job。（葉志明攝）

舟車勞頓家人憂健康

薛家燕續說：「你知道我哋做藝人啦，行到出台一聽到觀眾拍掌聲，嗰種開心好過畀錢你。我enjoy我嘅生活，又扮靚又有得唱歌又跳舞咁，我就同佢講話唔好推咁多啦。咁佢就話媽咪唔好咁頻撲。（佢驚你身體支持唔住？）因為我試過有次飛去加拿大，然後飛返嚟香港，跟住又飛返去馬來西亞，再飛返嚟香港，然後再返大灣區，再去上海，就因為舟車勞頓嘅原因，然後整傷咗條腰，不過後尾整返好。（上年接咗幾多個騷？）連埋活動接咗過百個騷。（難怪阿女要你減產？）我諗佢目標想我減3分1。」

薛家燕透露上年全年接過百個騷。（葉志明攝）