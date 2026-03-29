67歲宮雪花罕露面精神奕奕被指年老縮水　曾自爆獲開條件退選亞姐

現年67歲的宮雪花（花姐）堪稱是傳奇亞洲小姐，1995年以47歲高齡參選亞洲小姐競選，被踢爆育有一子，最後大熱倒灶輸給冠軍楊恭如，雖未能打入三甲，但因話題性十足成當屆風雲人物。花姐年前接受台灣媒體訪問，忽然自爆當年參選時報大10歲，指當年參選不設年齡上限，為了引起轟動，便將年紀寫成47歲，果然報名時便引起傳媒注意，最後更殺入五強，成為香港史上最高齡佳麗。宮雪花當時為了證明真實年齡，更向媒體展示身份證，證明自己今年不是74歲，而是64歲。

宮雪花當年以47歲高齡參選亞洲，哄動全港。（影片截圖）

宮雪花於首部電影《蛇蠍夜合花》便當上女主角，與伍衛國有床戲。（電影截圖）

一身紅卜卜打扮極搶眼

宮雪花近年生活低調，鮮有公開露面。日前她就現身香港Art Basel藝術展，罕有露面。有網民分享了當日在現場偶遇她的片段，寫上「永遠的宮雪花」。片段中可見宮雪花化上精緻妝容，戴着紅色髮箍，身穿紅色外套，內襯白色打底，配搭一條紅白相間的百褶長裙，穿上白色平底鞋，打扮紅卜卜十分之搶眼。她看來精神奕奕，面色好好，風采依然，樣貌彷似十年如一日，年屆67歲依然狀態絕佳。當她看到有人在拍她時，即面對鏡頭大方揮手微笑，友善親民。她又對拍攝者稱：「好久不見了」，她的確有一段時間沒有公開露面。不過就有網民指她矮了不少，應是年紀大便縮水了。

宮雪花現身art basel。(宮保@小紅書)

宮雪花看來矮了不少。(宮保@小紅書)

曾自爆有人開條條讓退選亞姐

宮雪花曾在訪問中表示當年參選，承認壓力很大，因為她是結了婚亦生了孩子的參選佳麗，在資訊科技不發達的年代，宮雪花說有不少記者積極想起她底，令自己有退出的念頭。她又爆料指：「有人開過一個條件畀我，開咗一百萬現金同三部電影主角。好明顯我唔選個收視就冇咁高，收視唔會超過人哋，但做人有原則，要有道德。」

有澳洲網友在悉尼偶遇宮雪花。（微博圖片）

有澳洲網友在悉尼偶遇宮雪花。（微博圖片）

《蛇蠍夜合花》將宮雪花包裝成絕色女神。（網上圖片）