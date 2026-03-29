姜濤被狠批唱《鏡中鏡》暴殄天物　花姐點讚帖文後解畫：懵吓懵吓

香港人氣男歌手姜濤正舉行首個個人海外巡迴演唱會《KEUNG TO「LAVA」LIVE TOUR 2026》，首站於英國倫敦啟航，並於今日（29日）移師多倫多、4月4日美國雷諾舉行，下一站則於6月登陸澳門。不過，MIRROR經理人花姐（黃慧君）日前卻捲入點讚風波，被網民發現她在一個姜濤黑粉的發文中按讚，該黑粉留言指：「幾時都話鏡中鏡畀咗姜逼唱係暴殄天物」。有網民截圖證實是花姐真帳號點讚，隨即在網上引發熱話。

姜濤正舉行首個個人海外巡迴演唱會。（大會提供）

姜濤被haters狠批唱《鏡中鏡》暴殄天物。（大會提供）

自嘲「老人家懵咗」 道歉解釋難平怒火

花姐發現事件發酵後，隨即在限時動態留言澄清並道歉：「我冇like，唔知道係咪老人家，懵吓懵吓撳咗，點樣搵番黎dislike」。然而，這番解釋並未獲得「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）諒解，有粉絲指出花姐在發文前其實已經取消點讚（dislike），質疑她故意扮不識操作以推卸責任。其實姜濤是MIRROR隊中的人氣王之一，經常會遇上haters在網上狙擊，今次事件姜糖亦十分關注，不少姜糖留言希望正在海外巡唱的姜濤不要受此影響心情。

MIRROR經理人花姐點讚姜濤Haters嘅帖文。（資料圖片）

姜濤係《全民造星》冠軍，一直係MIRROR隊中嘅人氣王。（ig圖片）

懶理是非 現身Jer粉絲見面會開懷合照

儘管點讚風波鬧得火熱，花姐的心情似乎未受太大影響。昨晚被傳媒拍攝到她現身柳應廷（Jer）的《Hi MIRO! Garden Party 2026》見面會，更與現場粉絲開心合照，表現從容。至於姜濤亦懶理點讚風波，在ig story分享一張黑白照片，一個人獨坐在演唱會場地望向舞台，還有重溫3月21日仁愛堂演唱會唱歌片段。

獨坐演出場地，唔知諗緊乜呢？（ig@keung_show）

姜濤在仁愛堂演唱會演出。（ig@keung_show）

姜濤在仁愛堂演唱會演出。（ig@keung_show）