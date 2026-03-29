一代金牌司儀何守信加國返港坐巴士近況曝光　曾公開不滿被洩行蹤

現年85歲的「金牌司儀」何守信移居加拿大多年，闊別幕前工作的他甚少在香港現身，加上其行事作風低調，外界極難知道他的退休生活近況。何守信於2024年2月曾回港過年，與大姐明林建明等團拜食飯，當時林建明有在社交網上公開了兩人的合照。何守信過往曾在香港電台主持《開心日報》，而在節目最後一集，他除了分享他的養生之道，亦有公開指因一事對林建明不滿，就是對方在網上公開了他倆的合照，將他回港一事公告天下。

農歷年除夕夜當重任，Do姐是三王一后。身邊的男司儀有陳欣健，何守信，譚炳文。（網上照片）

何守信分享自己的養生之道，雖然他夜瞓，但多年來都經常做運動，現時仍常常步行、打高爾夫球、羽毛球和游水。（fb@香港電台第一台）

何守信指自己向來都低調返港，言談間似乎有點不滿林建明洩漏其行蹤，他說：「點知啲咁嘅人仔，咁鍾意拋上網。」（fb@林建明）

坐巴士被偶遇近況曝光

昨日資深製作人丘亞葵於他的facebook專頁貼出了他與老友何守信的合照，發文寫道：「從不相信，人生何處不相逢，所謂不期而遇，就是很多遇見，不可言喻，濶別多年，居然在公交車上，遇見電視台時的舊戰友舊同事，當年的金牌司儀何守信兄和太太陳麗斯，風采依然，可惜短短車程，說不盡40多年的合作往事，如今，城市變大了，緣份變淺了，一剎那的遇見，感受尤深，今次的相逢並非刻意……」表示自己與何守信在坐車時偶遇，兩人一起話當年令他感觸良多。相中丘亞葵與何守信並肩站在巴士總站裡面合照，相信兩人都是坐巴士，而揸機拍攝的很有可能是何守信太太陳麗斯。何守信身穿綠色上衣配米色長褲，打扮casual，一臉精神奕奕，氣息不錯。不少網民看見何守信近照都勾起了他們的集體回憶。

何守信與丘亞葵合照。(丘亞葵fb圖片)

講到主持，無論是哪類型的節目，怎可以沒有當年的「金牌司儀」何守信。（網上截圖）