卓永興宏福苑災民執屋論惹爭議　導演兒子卓亦謙受牽連首發聲

政府周五（27日）宣布，受宏福苑火災影響的七幢樓宇居民，下月20日起可分批返回單位執拾物品，最多4人上樓，逗留最多3小時，有災民就認為僅3小時執拾時間太倉猝。而政務司副司長、宏福苑火災「緊急支援及募捐工作組」組長卓永興昨日（28日）在電台節目指，4人上樓等同有12小時收拾財物，相信足以逗留、懷緬及作簡單悼念儀式，又稱「告別單位不用花太多時間」，認為居民應作好「斷捨離」準備。卓永興的言論引起部份外間不滿及爭議，認為他有欠同理心，想不到其兒子、《年少日記》導演卓亦謙也受牽連，而卓亦謙亦在社交平台出post發表心聲：「認識我、珍惜我的人都知道我是怎樣的。」

政務司副司長、宏福苑火災「緊急支援及募捐工作組」組長卓永興在電台節目就住災民「限3小時執屋」再發表言論，指4人上樓等同有12小時收拾財物，相信足以逗留、懷緬及作簡單悼念儀式，又稱「告別單位不用花太多時間」，認為居民應作好「斷捨離」準備等，引起外界爭議。（資料圖片）

其兒子、《年少日記》導演卓亦謙也無辜受牽連。（IG@nickcheuk）

網民將卓永興言論扯上《年少日記》背景 卓亦謙受牽連首回應

政務司副司長卓永興的言論在網上引起熱議，有人覺得4個人等於有12小時執屋是「偷換概念」，有網民就批評「唔怪得個仔拍得出年少日記咁dark 唔自殺都偷笑」、「有個咁嘅老豆 大家明白《年少日記》係點拍出嚟啦」更有人質疑電影中嚴父把兒子迫上絕路情節，是夾雜了卓亦謙個人情感投射。而卓亦謙昨晚（28日）在社交平台發文，他說：「認識我、珍惜我的人都知道我是怎樣的，其他人對我的意見評價，不管我同意與否，我都尊重。世界每日都發生許多不幸、不如意的事情，只希望大家都安好，take care🙏🏻」

不少網民留言，指「唔怪得個仔拍得出年少日記咁dark 唔自殺都偷笑」、「有個咁嘅老豆 大家明白《年少日記》係點拍出嚟啦」（Threads@hk01news）

受牽連的卓亦謙在社交平台發文，他說：「認識我、珍惜我的人都知道我是怎樣的，其他人對我的意見評價，不管我同意與否，我都尊重。世界每日都發生許多不幸、不如意的事情，只希望大家都安好，take care」（Threads@nickcheuk）

網民安慰指父子是獨立個體 張蚊：你係好珍惜嘅人

不少人留言安慰卓亦謙，認為其父親與他是兩個獨立個體，對方言論與他無關：「卓 根本唔關你事 識你嘅人都知你出名好人好脾氣 always on your side! 🫂希望你唔好受外界影響 唔好俾啲唔認識你嘅人影響心情」、「唔關你事，多謝你拍了一套善良的電影。」、「唔認識你，但有睇《年少日記》，所以我相信你。祝願大家安好🙏」、「你早用電影告訴我們了」、「專心拍戲，大家都明白」、「Sorry有份擺你上枱，辛苦你啦」美術指導張蚊亦留言：「無論點我都知道你係一個好珍惜嘅人同愛嘅人」也有人轉發帖文說：「屋企人，你控制唔到，但係你可以決定自己成為一個點樣嘅人！🙏卓導演，保重！」、「老豆冇得揀」

不少人留言安慰卓亦謙，認為其父親與他是兩個獨立個體，也從《年少日記》中感受到其善良。（Threads@nickcheuk）

憑《年少日記》狂掃新人導演獎 卓永興曾開腔讚愛兒活出一片天

《年少日記》是2023年香港劇情片，由卓亦謙執導、爾冬陞監製，盧鎮業、黃梓樂、鄭中基主演。劇情講述中學鄭老師在校園發現未署名遺書，在尋人及阻止悲劇發生的過程中，他勾起了自身童年家暴傷痛，亦揭示了香港學童自殺、原生家庭壓力等沉重社會課題。電影在亞洲各地獲得多項獎項，卓亦謙榮獲《第60屆金馬獎》最佳新導演獎、《第42屆香港電影金像獎》新晉導演、《第17屆亞洲電影大獎》最佳新導演、《香港電影導演會年度大獎》新晉導演獎等多個獎項。電影上映期間，卓永興與卓亦謙父子關係曝光，卓永興在兒子獲得金馬獎後回覆傳媒：「作為父母，兒子有自己喜愛的工作，我十分高興。希望他繼續努力，活出自己的一片天。」

《年少日記》劇情講述中學鄭老師在校園發現未署名遺書，在尋人及阻止悲劇發生的過程中，他勾起了自身童年家暴傷痛，亦揭示了學童自殺、原生家庭壓力等沉重社會課題。（fb@ 年少日記 Time Still Turns The Pages）

《年少日記》是2023年香港劇情片，為卓亦謙帶來多個新導演獎項。（資料圖片/許育民攝）

昔日受訪親解嚴父投射疑雲 卓亦謙護航：父親無鄭中基角色咁嚴

而卓亦謙都在訪問中透露，父母有跟自己說「Proud of you！叻仔！」父親亦有讚揚《年少日記》演員、剪接、音樂等各樣都很好。被問到《年少日記》的角色有沒有他童年的影子，卓亦謙說香港讀書壓力一向很大，爸爸卓永興都是傳統父親，「可能你同佢講話，我第時要做個畫家、設計師，佢哋都會覺得，『咦得唔得㗎咁樣』」。他稱《年少日記》放大了很多事情，儘管有朋友遭遇如戲中一樣，但自己不「Exactly（確切）」是這樣，他透露父母完全沒阻止他讀電影，並且支持他拍電影。至於《年少日記》中飾演精英主義、性格暴躁嚴父的鄭中基，有沒有爸爸卓永興的影子，卓亦謙說：「佢無咁嚴嘅。」指自己拍戲期間見過更多更極端的個案。